Primăria Năvodari îi va sprijini pe foştii angajaţi ai Fertilchim SA să-şi primească pensiile recalculate

Aşa cum au stabilit în urmă cu o săptămînă, directorul Casei Judeţete de Pensii (CJP), Oscar Beneş, directorul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale din Constanţa (DJANC), Virgil Coman, primarul oraşului Năvodari, Tudorel Calapod, şi prefectul Dănuţ Culeţu s-a întîlnit ieri cu conducerea societăţii Fertilchim Marway SA, care a preluat activele societăţii falimentare Fertilchim SA, fostul USAS Năvodari (combinatul de acid sulfuric şi îngrăşăminte chimice). Tema discuţiilor a fost, ca şi în cadrul întîlnirii precedente, punerea la dispoziţia CJP, de către Fertilchim Marway, a arhivelor societăţii lichidate în vederea recalculării pensiilor a peste 1.600 de foşti angajaţi, nemulţumiţi că nu le-au fost luate în calcul, în procesul de calculare a pensiilor, sporurile (de toxicitate, de noapte etc.). În cadrul întîlnirii, spiritele s-au încins de mai multe ori, patronul Fertilchim Marway SA acuzînd conducerea CJP de neimplicare în soluţionarea problemelor foştilor angajaţi. "Există o sentinţă judecătorească care obligă CJP să ridice arhivele societăţii lichidate şi aceasta trebuie respectată. Nu vreau să mai vină oamenii la noi şi să ne reproşeze faptul că nu beneficiază de pensii calculate corect. Sîntem o societate privată şi nu avem de ce să fim la dispoziţia Casei de Pensii", a spus Roberto Vicentelli, patronul societăţii Fertilchim Marway SA. La rîndul său, Oscar Beneş a declarat că lichidatorul este cel care ar fi trebuit, conform Hotărîrii de Guvern 51/2003, să predea documentaţia, în ordine. "Este adevărat că există o sentinţă care obligă, nu doar CJP, pe care a făcut Vicentelli fixaţie, ci trei instituţii: CJP, DJANC, Autoritatea Naţională pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) să preia aceste arhive de la lichidator. Noi nu sîntem cei mai importanţi nici ca volum de arhivă şi nici ca date. În plus, în Ordonanţa de Urgenţă 39/2006, privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, se menţionează că cel care crează documente trebuie să pună la dispoziţia CJP, pe baza unui protocol, spaţiile necesare depozitării documentelor predate. Trăim într-o acută lipsă de spaţii de depozitare şi de funcţionare", a spus Beneş. "Nu am de ce să preiau eu varza lichidatorului", a afirmat, la rîndul său, Virgil Coman.

Comisie mixtă pentru preluarea arhivei Fertilchim SA

Conform celor afirmate de Vicentelli, clădirea în care sînt depozitate arhivele fostei societăţi Fertilchim SA se află într-o stare avansată de degradare, existînd posibilitatea ca documentele să se degradeze din cauza umidităţii şi a condiţiilor impropii de depozitare. "Noi nu putem interveni pentru reabilitarea clădirii întrucît sînt documentele acolo. Dacă se întîmplă ceva cu arhivele, eu nu sînt responsabil", a spus patronul Fertilchim Marway SA, care a adăugat că are nevoie de clădirea în care sînt depozitate arhivele pentru a o exploata în alt scop. Vicentelli şi-a continuat şirul de acuze la adresa lui Oscar Beneş, precizînd că acesta nu a solicitat niciodată o întrevedere cu el şi că atunci cînd a venit la sediul societăţii a vorbit doar cu angajaţii. În replică, Beneş a arătat două adrese înaintate către conducerea Fertilchim Marway SA, care au rămas fără răspuns. Conducerea Fertilchim Marway SA a adăugat că legea nu le permite să elibereze adeverinţe foştilor angajaţi ai Fertilchim SA şi că găsirea unui document în arhivă implică un volum foarte mare de muncă şi timp îndelungat. "Nu mai trimiteţi oamenii care vin la CJP la noi pentru ca să le eliberăm adeverinţe pentru că, din punct de vedere legal, nu putem face acest lucru. Cu ceva timp în urmă am căutat, timp de două săptămîni, o diplomă în arhive pînă am găsit-o. Noi nu avem angajaţi specializaţi care să se ocupe de aceste documente", a declarat Manuela Marinescu, reprezentant al Fertilchim Marway SA.

După o serie de schimburi de replici extrem de acide, toţi cei prezenţi au ajuns la un acord şi au hotărît ca, la începutul săptămînii viitoare, să se formeze o comisie mixtă din care să facă parte angajaţi ai tuturor instituţiilor implicate în procesul de preluare a arhivelor Fertilchim SA. Această comisie se va deplasa la sediul Fertilchim Marway SA, pentru a sorta pe loc arhiva şi pentru a distribui documentele către instituţiile abilitate să le ia în custodie. În plus, în cadrul şedinţei s-a stabilit ca Primăria oraşului Năvodari să sprijine logistic operaţiunea de scoatere a arhivei de sub tutela Fertilchim Marway SA. "Am primit la Primăria Năvodari sesizări în legătură cu această problemă. Oamenii, din necunoştinţă de cauză sau din dorinţa de a-şi rezolva problema cît mai repede, au venit şi la noi. În aceste condiţii, a apărut necesitatea organizării unei astfel de întîlniri şi stabilirea unui program de recuperare a documentelor aflate în arhivele Fertilchim. Este o misiune foarte grea, în care trebuie să ne asumăm fiecare partea sa de responsabilitate. Dacă aveţi nevoie de concursul nostru, îl vom da", a declarat primarul oraşului Năvodari, Tudorel Capalod. Astfel, s-a stabilit ca Primăria Năvodari, chiar dacă legal nu are nici o atribuţie în acest sens, să pună la dispoziţia comisiei cîteva maşini şi chiar, în caz de necesitate, o cameră pentru depozitarea documentelor.