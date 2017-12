Primăria nu majorează niciun impozit

TAXE LOCALE NEMODIFICATE. Consilierii locali constănţeni au fost convocaţi, ieri, într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Constanţa, având pe ordinea de zi trei proiecte. Unul dintre ele s-a referit la aprobarea taxelor şi impozitelor pentru 2012. Constanţa este unul dintre puţinele oraşe din România, dacă nu chiar singurul, care, în ultimii cinci ani, nu a majorat taxele şi impozitele locale. „Bugetul local a scăzut de la an la an din cauza crizei financiare. Cu toate acestea, nu am majorat taxele şi impozitele locale din 2006, şi atunci când le-am majorat am făcut-o forţaţi de modificările Codului fiscal. Pentru anul 2012 am decis să nu majorăm taxele şi impozitele nici măcar cu indicele de inflaţie. Cred că în această perioadă dificilă nu este nevoie să venim şi noi cu alte biruri peste constănţeni. Taxele vor rămâne la fel ca în 2011, asta dacă nu cumva se trezeşte Boc să modifice iar Codul Fiscal”, a declarat primarul Constanţei, Radu Mazăre.

CREŞTERILE DE IMPOZITE, IMPUSE DE BOC. După cum bine se ştie, conform Codului fiscal, municipalitatea avea posibilitatea să majoreze taxele şi impozitele cu până la 20% din valoarea acestora. Primăria Constanţa a refuzat însă să crească presiunea fiscală asupra populaţiei şi a menţinut cuantumurile taxelor şi impozitelor locale atât timp cât i s-a permis. Constănţenii au resimţit majorările de taxe în 2007 şi 2010, atunci când creşterea lor a fost forţată de modificările Codului fiscal dictate de Guvernul în exerciţiu. Tot în 2007 şi 2010 taxele au fost majorate şi cu indicele de inflaţie. Motivele pentru care Primăria a evitat, în toţi aceşti ani, să crească taxele: s-a considerat că birurile impuse de la Palatul Victoria au fost suficiente şi s-a apreciat că locuitorii oraşului trebuie să resimtă o mică relaxare fiscală măcar din partea autorităţii locale. Amintim că ultima majorare a taxelor locale, şi cea mai drastică, a avut loc anul trecut şi a fost impusă de Guvernul Boc. Conform dictatului de la Palatul Victoria, autorităţile locale au fost obligate, sub ameninţarea sancţiunilor penale, să mărească taxele locale cu 20%. Aceasta este, de altfel, după cum au dovedit în ultimii ani guvernanţii, singura măsură pe care o poate „gândi” Boc pentru a aduna mai mulţi bani la bugetul naţional: creşterea taxelor şi reducerea drepturilor.