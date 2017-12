Primăria Ovidiu asistă impasibilă la ocuparea abuzivă a domeniului public

O familie de rromi din oraşul Ovidiu a ajuns, prin forţele proprii, la recordul de a construi patru case în ultimii ani. Recordul nu se datorează numai faptului că aceste locuinţe au fost construite de cei 10 membri ai familiei, ci mai ales pentru că au fost ridicate abuziv, fără autorizaţii de construcţie. În plus, familia Cherez, cea cu pricina, nu era nici proprietară pe terenurile pe care a ridicat imobilele. Locuitorii din zonă spun că, iniţial, Asan Cherez s-a aşezat, cu tot cu familie, pe un teren, după care, încet – încet a început să îşi ridice o căsuţă, fără forme legale. Cu toate acestea, a locuit doi ani în ea, iar în tot acest timp, Primăria Ovidiu a asistat impasibilă, fără să ia vreo măsură. Nici măcar atunci cînd casa a fost vîndută. În cîţiva ani, familia Cherez a ridicat un cartier, fără a deţine acte de proprietate pe terenuri, fără autorizaţie de construcţie şi fără să fie deranjată de cineva. După ce a încheiat “tranzacţia“ şi cu ultima dintre casele ridicate cu “truda“ familiei, Asan Cherez, soţia şi cei opt copii s-au mutat din nou, de această dată, în fosta groapă de gunoi a localităţii, care a ajuns să fie înconjurată de case. Numai că, acum, noii vecini au reacţionat împotriva localnicului plimbăreţ pe care nu îl vor în zonă şi l-au reclamat de mai multe ori la Poliţie. Inutil însă, pentru că agenţii de ordine din Ovidiu nu au înregistrat încălcări ale legii, după cum susţin, şi astfel nu au ce să facă... În urmă cu aprox. o lună, probabil tot la sesizarea locuitorilor din zonă, Primăria Ovidiu a trimis o adresă Poliţiei din localitate, prin care îi solicita ajutorul pentru evacuarea familiei Cherez de pe domeniul public. Potrivit agenţilor de poliţie, această acţiune nu a avut loc pînă acum, pentru faptul că Primăria Ovidiu nu a stabilit o zi în care să se facă acest lucru. Astfel că, de o lună, Poliţia din Ovidiu aşteaptă o solicitare a autorităţilor locale pentru a evacua terenul ocupat abuziv. Pe de altă parte, viceprimarul oraşului, George Albină, a declarat că Primăria nu îi poate face nimic familiei Cherez. “Au ocupat acel teren în mod abuziv, au construit pe el, iar noi am fost şi am demolat casa pe care aceştia au ridicat-o. Noi avem poliţie comunitară, care îi are în vizor şi merge de două trei ori pe zi acolo, pentru a nu exista probleme. Dar, nu avem probleme cu ei. Nu este un caz ieşit din comun, iar noi lucrăm pentru a preveni eventualele scandaluri care se pot isca“, a declarat George Albină. Afirmaţiile viceprimarului nu coincid cu realitatea, întrucît nu se observă nici urmă de demolare. Din contră, lîngă o construcţie de lemn pe care familia Cherez o foloseşte drept locuinţă, se vede, printre buruieni, temelia unei case. Culmea este că Asan Cherez spune că Primăria le-a concesionat terenul, urmînd ca, luna viitoare, să se organizeze o licitaţie de vînzare a terenului, la care va participa. “Am făcut curăţenie şi, cu acordul Primăriei, am împrejmuit zona pentru că veneau oamenii şi depozitau gunoaiele aici. Nu ştiu ce au vecinii cu mine pentru că eu nu m-am certat cu ei“, a spus Asan Cherez. Poate acesta este motivul real pentru care Primăria Ovidiu nu-i poate face nimic familiei Cherez şi a omis să trimită Poliţiei solicitarea de a o evacua de pe domeniul public.