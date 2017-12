Primăria Ovidiu nu vrea propriul zid al Berlinului

10:38:56 / 17 Februarie 2014

Fapte inadmisibile

-Montarea separatoarelor de drumuri reprezinta o crima pt. ca acestea micsoreaza latimea soselei si maresc enorm probabilitatea ca masinile sa loveasca aceste separatoare!!! Unicul lor scop este de a umfla buzunarele CRIMINALILOR de la DRDP. Cind au de gind acesti CRIMINALI sa faca pe marginea soselei Constanta –Ovidiu șanturi asa cum au facut in cel mai criminal mod imaginabil pe Soseaua Mortii Constanta-Eforie. –Pentru Scupra. In campania electorala ai promis si răspromis ca vei face sens giratoriu la cea mai mare intersectie din Ovidiu, intersectia cu Poiana. La inceput ai adus tot felul de materiale pentru a incepe constructia si le-ai pus pe margine. Apoi toate materialele au disparut. Toata circulatia spre Poiana este foarte afectata pentru ca tu nu-ți ții cuvintul. Sa stii ca rusinea asta o sa ramina asupra capului tau pina in ziua in care o sa te apuci de lucrarea asta.