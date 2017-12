Primăria reduce preţul apartamentelor pentru tineri

CASE NOI LA PRIMĂVARĂ. Prima etapă a programului de locuinţe ieftine pentru tineri se aproprie de final, în doar câteva luni urmând a fi date în folosinţă apartamentele şi garsonierele construite în primul cartier de locuinţe ieftine. În mai 2008, Primăria Municipiului Constanţa demara, în premieră la nivel naţional, un parteneriat public - privat care, ulterior, avea să fie preluat şi de alte oraşe din ţară. Cei care au fost sceptici în privinţa acestui program recunosc acum beneficiile lui, dovadă fiind faptul că, după prima etapă, în program s-au mai înscris alte 6.000 de persoane. La lansarea programului, în 2008, Primăria anunţa un preţ de maximum 519 euro pentru un metru pătrat. Ieri, consilierii locali constănţeni, întruniţi în şedinţă extraordinară, au votat în unanimitate hotărârea privind modificarea protocoalelor de înţelegere încheiate cu antreprenorii şi a antecontractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu beneficiarii ca urmare a reducerii preţurilor locuinţelor ieftine pentru tineri. Primarul Radu Mazăre le-a explicat consilierilor motivele pentru care această hotărâre are nevoie de votul lor. “În acest program, unicat în România, s-a strecurat o eroare pe care am constatat-o şi pe care am îndreptat-o acum, cu unanimitate în Consiliul Local şi cu înţelegere din partea constructorilor. Am vorbit despre un preţ de 519 euro pe metrul pătrat al locuinţei, fie că este garsonieră, fie că este apartament, în condiţiile unui avans zero, gândindu-ne că el va fi înmulţit cu suprafaţa efectivă a locuinţei, mai puţin suprafeţele de cotă indiviză din spaţiile comune, aşa cum se vând toate apartamentele. Din păcate, atunci când am făcut selecţia de ofertă, acest preţ a fost oferit de constructori pentru suprafaţa totală a blocului, ceea ce însemna că omul cumpăra o garsonieră plus 6,5 metri de cotă indiviză. Când s-au făcut contractele, la suma pentru locuinţă s-au adăugat şi alţi 3.500 de euro, de beneficiar, reprezentând costul spaţiilor comune. Este o chestiune care nu este în regulă, pe care noi nu am apreciat-o aşa, şi pe care nici tinerii nu au calculat-o aşa. Urmare a acestui fapt, am avut mai multe runde de negocieri cu constructorii şi am găsit soluţii de rezolvare. De exemplu, Primăria a decis să monteze lifturile în toate cele 18 blocuri, plătind totodată şi anumite taxe de cadastru şi intabulare a acestor 18 blocuri. De cealaltă parte, constructorii nu vor mai include preţurile spaţiilor comune în preţurile apartamentelor.

SCĂDERI DE PREŢ CU APROX. 3500 EURO. Cei care au semnat deja antecontracte şi au achitat o parte din bani, vor avea o scădere a preţului cu aproximativ 3.500 de euro, cât reprezentau spaţiile comune. Cei care au plătit apartamentele integral, vor primi banii înapoi pentru aceste spaţii comune”, a declarat Radu Mazăre. Potrivit hotărârii adoptate ieri de consilierii locali pentru imobilele la care a fost achitată o primă plată cuprinsă între 0 - 24% până la data prezentei hotărâri, preţul final va scădea cu 3.477,3 euro fără TVA. În cazul persoanelor care nu au efectuat o primă plată de minim 20%, reducerea operează doar în condiţiile achitării acestuia. pentru imobilele la care a fost efectuată o primă plată cuprinsă între 25 - 49% până la data prezentei hotărâri, preţul final va scădea cu 3.343,3 euro fără TVA. Pentru imobilele la care a fost efectuată o primă plată cuprinsă între 50 - 99% până la data prezentei hotărâri, preţul final va scădea cu 3.276,3 euro fără TVA. Pentru imobilele care au fost achitate integral până la data prezentei hotărâri, preţul final va scădea cu 3.182,5 euro fără TVA.