Primăria Saligny aşteaptă ca Noul An să vină cu... cabinete medicale

2014 pare să nu fi fost un an tocmai reuşit pentru autorităţile locale din comuna Saligny, având în vedere că, din cauza bugetului extrem de restrâns, conducerea Primăriei nu şi-a permis să-şi ducă la bun sfârşit proiectele de infrastructură. Singurele lucruri pe care a reușit să le realizeze sunt pietruirea unui drum de exploatare, renovarea unei şcoli şi construirea unei biserici. Primarul Ion Beiu a declarat că speră ca 2015 să fie un an mai bun, în care să obţină finanţare pentru mai multe proiecte, cel mai important dintre ele fiind cel de construire a unor dispensare. „În comună avem o populaţie de 2.158 locuitori şi un singur dispensar, în localitatea Făclia, şi acela cam degradat. Vă închipuiţi că nu ne este de ajuns. Pentru a le oferi şi localnicilor din celelalte localităţi arondate comunei, Ştefan cel Mare şi Saligny, şansa de a merge la un consult medical, am aranjat spaţii în interiorul şcolilor generale din ambele locaţii, unde doctorul de la dispensar vine din două în două zile să-şi trateze pacienţii. Uneori se întâmplă lucruri neprevăzute şi nu există vreun doctor care să acorde primul ajutor. De aceea, am pregătit un proiect de construire a unor dispensare, pe care să le dotăm cu aparatură medicală modernă. Sper ca în 2015 să reuşesc să fac rost de finanţare europeană, pentru că altfel nu am avea nicio şansă să ridicăm nici măcar un dispensar. Investiţia se ridică la aproape un million de lei, iar bugetul nostru abia ajunge la 300.000 de lei”, a declarat edilul.