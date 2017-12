Primăria se concentrează pe dezvoltarea turismului balnear

POTENŢIAL Staţiunile de pe litoral sunt un punct de atracţie pentru turişti aproape exclusiv doar în sezonul estival. Puţini turişti apreciază marea agitată iarna şi vin să petreacă aici câteva zile în sezonul rece.Prin urmare, autorităţile locale de pe litoral se gândesc la soluţii de atragere a turiştilor şi în extrasezon. Eforie este una dintre staţiunile din sudul litoralului despre care autorităţile spun că are potenţial să devină una dintre principalele puncte de atracţie pentru dezvoltarea turismului balnear din ţară pentru că are baza de tratament de la Eforie Nord. Autorităţile s-au gândit deja ce se poate face pentru relasarea turismului din Eforie în extrasezon. „Înainte, la Eforie, se putea face turism 11-12 luni într-un an. Va trebui să ajungem tot acolo. Încercăm să implementăm proiectul de reabilitare a Sanatoriului Balnear Eforie Nord prin emiterea unor noi autorizaţii de construire. Sunt investitori privaţi care doresc să facă astfel de sanatorii şi până acum avem deja trei-patru care au obţinut deja autorizaţia de construire. În plus, am observat, mergând şi în alte ţări, că sunt anumite zone destinate prestării serviciilor sau atelierelor, locuri unde găseşti o vulcanizare, un atelier de reparat maşini, de reparat mobilă... Un gen de parc industrial, dar nu mă refer la un parc industrial energofag, mare consumator de energie, ci la un mic parc industrial care ar asigura locuri de muncă şi o preocupare non-stop, nu o activitate sezonieră. Aşa am putea avea o activitate permanentă în oraş şi sunt convins că doritori există”, a declarat Brăiloiu.

LITORALUL EXISTĂ ŞI ÎN NOIEMBRIE Primarul propune pentru staţiune turismul balnear pentru a atrage turiştii şi în afara perioadelor cu temperaturi ridicate. „Pentru turism, singura variantă pe care o are la dispoziţie acum Eforie este turismul balnear, pentru că e puţin probabil ca turiştii să vină să vadă marea în noiembrie sau în ianuarie sau februarie, dar să vină să-şi trateze diferitele acţiuni, acest lucru mai mult ca sigur îl vor face dacă vor exista condiţiile necesare”, a declarat încrezător Brăiloiu.