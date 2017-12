Primăria Topalu s-a mutat în casă nouă

UNITATE ADMINISTRATIVĂ De câteva săptămâni, funcţionarii publici din comuna Topalu lucrează într-un sediu nou, modern şi spaţios, diametral opus faţă de camerele înghesuite din clădirea veche a primăriei. Noua locaţie este ridicată de la zero şi este situată în centrul localităţii Topalu. „Locuitorii din comună care vor să-şi plătească taxele şi impozitele ori au de rezolvat diferite probleme ce ţin de asistenţa socială vor păşi de acum într-un sediu nou. Este unul modern, construit în stil rustic şi care are 14 birouri. Cred că am depăşit Primăria Cumpăna, care avea până acum cel mai modern sediu de primărie”, a spus primarul Gheorghe Murat. El a adăugat că în noul sediu au fost mutate, printre altele, şi serviciile care ţin de relaţii cu publicul şi care erau cele mai solicitate de locuitori: Serviciul de Taxe şi Impozite, cel de Asistenţă Socială şi cel de Evidenţa Populaţiei. „În acest fel, locuitorii nu vor mai trebui să se înghesuie pe vechile holuri ale primăriei. Acum, locuitorii din Topalu vor intra într-un sediu modern şi civilizat”, a spus Murat.

PARC ÎN LOC DE PRIMĂRIE Primarul din Topalu a adăugat că vechiul sediu de primărie a fost demolat, iar în locul acestuia va fi amenajat un parc, care va avea bănci, alei şi o fântână arteziană. „Construirea noului sediu de primărie a fost o promisiune pe care am făcut-o acum câţiva ani şi pe care mă bucur că am dus-o la capăt. Trebuie să ne civilizăm şi să le oferim atât locuitorilor, cât şi angajaţilor condiţii mult mai bune atunci când ne păşesc pragul, respectiv când vin la serviciu. Şi, chiar dacă suntem doar o simplă comună, locuitorii din Topalu şi Capidava trebuie să aibă aceleaşi condiţii de trai precum cei de la oraş”, a afirmat primarul din Topalu.