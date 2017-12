Primăria va construi un Cămin Cultural

Primăria Dumbrăveni s-a hotărât să construiască un Cămin Cultural în localitate din fonduri proprii. Primarul comunei, Gheorghe Cenuşă, spune că, deşi deocamdată nu are bani, şi-a propus să le construiască un cămin cultural locuitorilor din Dumbrăveni pentru că o astfel de construcţie este necesară pentru organizarea evenimentelor în comună. Cenuşă susţine că doar satul Furnica are un cămin cultural iar în Dumbrăveni nu a fost construită o clădire cu destinaţie culturală. „Mi-am propus, şi mă voi ţine de cuvânt, ca în acest an să construiesc un cămin cultural în Dumbrăveni. Terenul îl avem deja ales iar suprafaţa a fost împrejmuită încă de anul trecut. Viitorul cămin va fi situat în locul unei foste clădiri din comună lasată în paragină”, a declarat primarul. Deocamdată autorităţile locale din Dumbrăveni aşteaptă ca în săptămâna în curs să primească proiectul pentru viitorul cămin cultural, urmând ca apoi să se publice anunţul pe site-ul Serviciul Electronic de Achiziţii Publice şi să se organizeze licitaţie pentru desemnarea constructorului care se va ocupa de lucrările căminului. „Construcţia va fi diferită de restul căminelor culturale din judeţ, pentru că eu voi pune în aplicare ce am văzut în afară şi la alţi constructori. Am întocmit deja studii geo, facem intabularea şi aşteptăm să primim şi certificatul de urbanism. Va trebui să demolăm fosta clădire iar apoi, în funcţie de cum primim avizele, demarăm şi lucrările”, a mai susţinut edilul.