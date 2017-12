Primăria va plăti burse elevilor

Primăria Lipniţa a organizat la începutul săptămânii trecute o şedinţă de Consiliu Local în cadrul căreia a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs. Deşi e de părere că acest an va fi foarte greu din punctul de vedere al cheltuielilor, pentru că bugetul este mai mic cu 1,8 milioane lei faţă de anul trecut, primarul comunei, Florin Onescu, susţine că a reuşit să împartă suma astfel încât să mulţumească pe toată lumea. Edilul-şef spune că, pe lângă cheltuielile curente pe care le are o administraţie locală, va susţine din propriul buget şi aşa foarte mic, bursele lunare ale elevilor, îndatorire pe care Guvernul nu vrea să şi-o mai asume. „Vom reuşi anul acesta să oferim, în continuare, pachete familiilor defavorizate, însă le vom acorda de trei ori pe an şi nu de patru ori, aşa cum am procedat anul trecut. Vom reuşi să achităm leasing-urile, unul la buldoexcavatorul cumpărat anul trecut, altul, la un microbuz şcolar şi la reţeaua de iluminat public. Din banii rămaşi vom plăti salariile angajaţilor Primăriei, asistenţilor personali şi ne mai rămân, eventual, pentru asfaltarea a doi kilometri de drum”, a mai declarat Onescu. Problema administraţiei locale rămâne, însă, plata beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru că, deşi suntem deja în a treia lună a anului, Primăria nu îi poate plăti încă, pentru că Guvernul nu a asigurat fonduri în capitolul bugetar privind aceste venituri garantate.