Primăria vrea să-i scoată pe elevi din calea mașinilor

În secolul XXI, în zonele rurale, localnicii sunt nevoiți să meargă pe carosabil, în lipsa trotuarelor, sub privirile disperate ale șoferilor, în timp ce autoritățile locale spun că nu-și permit să le amenajeze alei pietonale, din pricina fondurilor insuficiente. În comuna Amzacea, de exemplu, situația se agravează cu atât mai mult, având în vedere că aproximativ 200 de elevi sunt nevoiți să meargă pe marginea drumului până la școală. Din acest motiv, edilul-șef Constantin Radu a declarat că va iniția un proiect pentru amenajarea de trotuare pe ambele sensuri ale drumului. „Școala are deschidere la DN 38, pe care, în general, șoferii încalcă limita de viteză, așa că trebuie neapărat să luăm măsuri. În plus, terenul de sport, pe care se desfășoară cursurile de educație fizică, este amplasat vizavi de școală, iar elevii își pun viața în pericol mereu când se deplasează spre acesta. Nu mai vorbim că, în timpul iernii, când se lasă poleiul, copiii riscă să fie loviți de autovehicule. Pentru a le proteja viața, ar trebui să facem trotuare cu borduri înalte, ca la oraș. Ne propunem ca măcar în acea zonă să construim trotuare, pe o porțiune de 200 de metri, iar, de la anul, să facem în restul localității. Pentru a pune proiectul în implementare, voi cere sprijin din partea Guvernului”, a declarat Constantin Radu.