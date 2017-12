Primăria Vulturu rămâne în fiecare toamnă fără bani

Primăria Vulturu face parte din comunele mici din judeţ care numără doar în jur de 700 de locuitori. Din acest motiv, banii care se strâng la bugetul local sunt insuficienţi pentru a putea asigura funcţionarea instituţiei. Primarul Eugen Berbec spune că salvarea administraţiei locale vine din taxele pe terenuri. „Avantajul nostru, deşi suntem o comună mică, reprezintă faptul că dispunem de 5.400 de hectare de teren extravilan. De aici provin veniturile la bugetul local. Cea mai mare parte din buget reprezintă impozitul pe terenul arabil extravilan. Modificările legislative din ultimii ani şi obligativitatea care îi revine proprietarului de a achita taxele pe terenuri a constituit un venit consistent la bugetul local”, a declarat primarul din Vulturu. Edilul recunoaşte că „sumele care vin de la bugetul naţional sunt infime faţă de nevoile comunităţii”, însă, într-un fel, echilibrează deficitul autorităţii locale. „La noi, priorităţile sunt legate de funcţionare. De patru ani, de când sunt în fruntea Primăriei, în fiecare an, în septembrie, nu mai avem bani de funcţionare. Nici în acest an nu va fi diferit. Deja ne-am resemnat în această problemă. În fiecare an trebuie să căutăm soluţii pentru a putea plăti salariile angajaţilor până la finele anului. Până acum am reuşit să ieşim din acest impas şi în fiecare an am încheiat exerciţiul bugetar fără datorii. Am avut ba sponsorizări, ba am apelat la sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa”, a mai spus Berbec.