Primarii au ridicat iar problema incompatibilităţii

14:25:06 / 18 Februarie 2014

sobolanii la cascaval

De ce sunteti atat de revoltati ? Legea era foarte clara: alesii locali nu sunt compatibili cu prezenta in consiliile de administratie! Ati bagat boticul la cascaval sperand sa nu vada nimeni, air acum ca ati fost prinsi cu mana in sac vreti sa schimbati legea ! Pai este frumos asa ? Ce ar fi daca toti ne-am apuca sa furam, iar mai tarziu cerem sa nu fim pedepsiti deoarece suntem multi si este "inadmisibil" sa condamni pentru furt un "ales"? Oamenii v-au trimis sa ii reprezentati in mod LEGAL! Nu faceti apel la oameni care v-au votat, deoarece nu ei au incasat indemnizatiile nesimtite pentru sedinte, deplasari, etc.