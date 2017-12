Primării cu vistierii goale

Una dintre problemele cele mai mari cu care se confruntă primarii de comune în această perioadă este lipsa fondurilor necesare pentru cheltuielile curente, astfel că mulţi dintre edilii constănţeni nici nu mai îndrăznesc să se gîndească la investiţii sau la derularea unor proiecte cu fonduri proprii. Această situaţie se întîmplă în condiţiile în care guvernanţii vorbesc zi de zi despre modalităţi de reducere a personalului din primării, despre modalităţi prin care s-ar putea face economii. Dacă unii primari spun că guvernanţii nu îi pot obliga să disponibilizeze parte din funcţionarii publici, alţii trec deja la astfel de măsuri pentru că nu mai au banii necesari pentru a-i plăti ca să îi ţină la muncă. “Deja am ajuns ca milogii, să stăm cu mîna întinsă, pentru că nu mai avem bani pentru plata însoţitorilor persoanelor cu handicap, pentru ajutoarele sociale şi nu ştim cum ne vom descurca luna aceasta pentru plata angajaţilor Primăriei“, a declarat primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru, care a adăugat că, de cîteva luni, nu mai are „tupeul“ de a spera că va achita curînd sumele datorate firmelor de construcţii contractate pentru construirea grădiniţei şi a şcolii. „Acesta ar fi al doilea an şcolar în care elevii vor învăţa într-o şcoală pentru care încă nu s-au achitat cheltuielile privind construcţia. Este penibil! Pentru anul acesta am primit 250 milioane lei vechi de la Guvern, iar noi mai avem de achitat încă 4,4 miliarde lei vechi. Nici nu vreau să mă gîndesc în cît timp vom plăti totul către firma constructoare dacă vom primi bani de la Guvern în acelaşi stil“, a mai spus Eugen Dumitru. Revenind la banii necesari administraţiei locale pentru plăţile curente, Dumitru a precizat că, pînă la sfîrşitul anului, ar mai avea nevoie lunar de aprox. 250 milioane lei vechi, bani care ar trebui, de asemenea, să vină de la bugetul statului. „Nu ştiu cum o s-o scăldăm şi luna aceasta cu salariile, pentru că nu mai avem bani în visterie. Măcar să mai avem banii necesari pentru plata utilităţilor. Nu credeam că vom ajunge vreodată în această situaţie, însă acum trebuie să îi facem faţă. Cînd am spus că vom închide primăriile şi vom pleca acasă mulţi ne-au luat în rîs, însă la aşa ceva se va ajunge“, a mai spus primarul din Cuza Vodă.

Reevaluări ale dosarelor de ajutor social

Pentru reducerea cheltuielilor, unii primari au trecut la măsuri drastice, cum ar fi reevaluarea dosarelor pentru ajutorul social şi acordarea a 65% din salariu asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap. “Am deschis noi anchete sociale pentru persoanele beneficiare ale Legii 416/2001 pentru a vedea dacă putem anula o parte dintre dosare. Încercăm să îi determinăm pe cei apţi de muncă să îşi găsească un serviciu, pentru că nu mai avem posibilitatea de a le acorda ajutor social. Însoţitorilor persoanelor cu handicap am început să le acordăm doar o parte din salariu, pentru a le putea da tuturor. Vom acorda ajutor social celor care au foarte mare nevoie şi nu pot munci. Altă soluţie nu am găsit“, a declarat primarul comunei Fîntînele, Gheorghe Popescu. În privinţa salariilor angajaţilor Primăriei, edilul şef al comunei a precizat că se gîndeşte foarte serios să diminueze programul de lucru al acestora, pentru că nu mai are fonduri pentru a le plăti integral salariile. „Nu vrem să facem disponibilizări, pentru că avem foarte puţini angajaţi, însă nu ştim ce să facem altceva pentru a nu ajunge în situaţia de a nu mai putea funcţiona“, a mai spus Popescu. La rîndul său, primarul comunei Peştera, Valentin Vrabie, a declarat că speră să nu ajungă în situaţia de a închide Primăria. El a adăugat că pentru luna aceasta mai are bani pentru a asigura strictul necesar, însă fondurile sînt insuficiente pînă la finele anului. „Problema cea mai mare este la ajutorul social, pentru că aici avem cazuri extreme, ale unor persoane care nu pot fi încadrate în muncă şi pentru ele nu ştiu ce vom face, de unde să facem rost de bani. Încă mai aşteptăm, poate vom primi un sprijin de la Consiliul Judeţean Constanţa, pentru că altă soluţie nu vedem în momentul de faţă“, a spus Vrabie. În aceeaşi situaţie sînt multe alte primării din judeţul Constanţa şi din ţară, însă chiar dacă au atras atenţia asupra acestei situaţii prin numeroase apeluri, pe aleşii locali nu i-a băgat nimeni în seamă.