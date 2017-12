Primarii de oraşe, flituiţi cu promisiuni portocalii

Prima zi a întâlnirii trimestriale a şedinţei Consiliului Director al Asociaţiei Oraşelor din România s-a derulat sub semnul nemulţumirilor exprimate de reprezentanţii administraţiilor locale, în principal, legate de binecunoscuta Ordonanţă 63/2010, prin care sunt disponibilizaţi mii de oamenii din administraţia publică locală. Edilii au profitat de prezenţa preşedintelui Comisiei de Administraţie Publică din Camera Deputaţilor, Sulfina Barbu şi a altor secretari de stat de la Sănătate, Finanţe, Dezvoltare şi au pus pe tapet problemele cu care se confruntă în propriile administraţii locale. Însă, aşa cum se întâmplă de obicei la întâlnirile cu portocaliii, primarii s-au ales iar cu vorbe în vânt la propriu, aşa cum se întâmplă în ultimii şase ani în care PDL s-a aflat la guvernare. Primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, gazda evenimentului care se desfăşoară până duminică inclusiv, a declarat că, deşi se aştepta la un număr mai mare al participanţilor la lucrări, speră ca mesajul celor prezenţi să ajungă acolo unde trebuie, adică la cei care ne conduc. \"Am observat că de 6-7 ani ne propunem să facem multe lucruri şi vrem să le facem foarte bine. Ştim ce se întâmplă, jos, la motoare, dar, din păcate, atunci când ajungem la comandă, lucrurile stau cam ciudat. Lumea primarilor, consilierilor locali se schimbă atunci când ajung la Bucureşti. parcă le face cineva o injecţie în cap pentru că uită de probleme de fianţare, uită de probleme de personal. Acolo au alte viziuni. Mă întreb cine are viziunea greşită, noi, primarii şi consilierii locali, sau cei care ne conduc\", a declarat Brăiloiu. De la prezidiu, Sulfina Barbu, cea mai îndreptăţită să răspundă întrebărilor primarilor legate de problemele autorităţilor locale din calitatea pe care o deţine la Comisia de Administraţie, a vorbit minute în şir de relaţia care ar trebui să existe între Parlament, Guvern şi instituţiile publice locale (deşi tot ea lasă să se înţeleagă că nu există), în condiţiile în care democrat liberalii au creat deja un monopol iar de aceste relaţii beneficiază doar PDL-iştii. \"De multe ori, noi am primit punctul dumneavoastră de vedere, probabil că acel punct de vedere a fost transmis Guvernului, dar legislativul nu-l are şi cred că nu este din vina mea\", s-a adresat Barbu primarilor prezenţi. După ce mai mulţi primari au spus că nu le ajung bugetele locale, şefa Comisiei a avut revelaţia faptului că sunt primării care nu fac faţă cheltuielilor, dar le trimite să întocmească proiecte europene. \"Foarte multe unităţi administrativ teritoriale nu-şi pot asigura din venituri proprii cheltuielile curente. Acele autorităţi locale dacă azi nu vor putea să-şi suporte cheltuielile n-o vor putea face nici mâine şi nici peste un an\", a declarat şefa Comisiei de Administraţie de la Cameră. O altă problemă ridicată de primari a fost trecerea spitalelor în ograda autorităţilor locale. Vicepreşedintele AOR şi primarul oraşului Cernavodă, Mariana Mircea, a semnalat că autorităţile locale s-au trezit cu responsabilitatea deţinerii clădirilor spitaliceşti, deşi, în protocolul semnat cu Ministerul Sănătăţii, nu figurează instrumentele necesare pentru administrarea spitalului. „N-am predat şi n-am preluat nimic. Legea, prin Ordonanţa 48, a fost modificată în sensul în care dă cumva Consiliului de Administraţie, primarului şi Consiliului Local posibilitatea de a controla cu foarte puţine instrumente şi total neclare o unitate spitalicească. Acum vom fi de vină şi pentru ce se întâmplă în spitale”, a semnalat vicepreşedintele AOR. La final, fosta ministresă a Mediului le-a promis, încă o dată, primarilor, că propunerile lor „vor fi tratate cu maximă seriozitate în Comisia de Administraţie”.