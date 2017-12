Primarii din sudul litoralului, revoltaţi de închiderea Podului Agigea

NEMULŢUMIRE Decizia de a închide pentru două luni podul de peste Canalul Dunăre - Marea Neagră a stârnit mânia autorităţilor locale din sudul judeţului. Revoltaţi de decizia de a închide circulaţia pe pod, primarii s-au prezentat „în păr”, ieri, la Prefectură, pentru a-i cere reprezentantului Guvernului în teritoriu să intervină în acest caz. Primarii spun că închiderea acestei căi de acces, singura, de altfel, din zonă, ar da peste cap viaţa comunităţilor din partea de sud a litoralului. Edilii acuză conducerea centrală a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) că a luat o decizie pripită şi fără să consulte autorităţile locale. „Noi nu putem să acceptăm o decizie care s-a luat peste capul nostru. Închipuiţi-vă ce efecte ar avea închiderea podului pentru elevi, bolnavi, muncitori şi firme“, a declarat primarul din Agigea, Cristian Cârjaliu. În plus, edilul are informaţii că în autorizaţia de construcţie pentru reparaţia podului nu este prevăzută soluţia închiderii acestuia. „Dacă nu este trecut negru pe alb acest lucru, vom contesta în instanţă închiderea podului”, a adăugat Cârjaliu. La rândul său, primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a afirmat: „Nu poţi să anunţi că mâine închizi podul şi să nu te gândeşti la efecte. Există o grămadă de soluţii tehnice pentru a reabilita podul fără să fie închisă circulaţia”, a spus Brăiloiu. El a adăugat că, dacă, totuşi, acesta va fi închis, vor fi afectate câteva sute de mii de oameni, începând cu aproximativ 3.000 de elevi, care trec zilnic pe Podul de la Agigea, şi continuând cu bolnavii şi cei care fac naveta la serviciu. Mai mult decât atât, primarul din Techirghiol, Adrian Stan, a afirmat că economia va fi afectată, pentru că toate preţurile se vor dubla din cauza faptului că furnizorii vor trebui să ocolească foarte mult. „Practic, orice cheltuială în plus a comercianţilor se va descărca în buzunarul populaţiei”, a precizat Stan. Un punct de vedere similar cu cel al primarilor a fost formulat şi de conducerea Camerei de Comerţ a României, care a precizat că închiderea podului va aduce pierderi de 10 milioane de euro pentru firmele care îşi desfăşoară activitatea în Portul Constanţa Sud - Agigea.

SOLUŢII Aseară, prefectul Constanţei a anunţat că primarii au propus ca circulaţia pe pod să se facă măcar pe un fir, în perioada lucrărilor. „Toţi primarii au luat decizia de a trimite, prin intermediul Prefecturii, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Transportului şi primului-ministru o adresă în care cer ca Podul de la Agigea să nu fie închis. Sper să se găsească o soluţie alternativă sau să se amâne această decizie, măcar până când noul pod peste Canal al CNAPMC în zona Portului Constanţa Sud - Agigea va fi gata, lucrare estimată a se finaliza în aprilie 2014”, a spus prefectul. El a adăugat că amânarea închiderii podului intră în atribuţiile CNADNR, împreună cu Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene, constructorul Bilfinger, care a câştigat licitaţia pentru reabilitarea Podului de la Agigea, şi consultantul tehnic, Luis Berger Group. În plus, Bola a adăugat că o altă propunere transmisă ministrului Transporturilor este de a se monta, provizoriu, un pilon sub pod, care să îl susţină, iar astfel circulaţia să continue chiar şi pe timpul lucrărilor de refacere.

Statut special pentru ambulanţe

Prefectul Constanţei, Eugen Bola, a spus că, în cazul în care Podul de la Agigea va fi închis traficului rutier, singurele mijloace de transport care îl vor mai traversa sunt ambulanţele şi autospecialele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, care au până în 18 tone. Totodată, pe Podul de la Agigea vor putea circula şi maşinile care alimentează cu hrană caldă spitalele de la sud de pod. Situaţia de la Constanţa va fi tranşată astăzi, în şedinţa de Guvern, când vor fi prezentate atât poziţia CNADNR, cât şi cea a primarilor din sudul judeţului Constanţa. „În şedinţa Guvernului va fi făcută publică şi o scrisoare a primarilor de la sud de pod, în care sunt explicate starea de nemulţumire şi prejudiciile aduse economiei judeţului. Vom ruga autorităţile centrale să ia decizia menţinerii circulaţiei pe pod pe două sau, măcar, una dintre benzile de circulaţie. Noi încercăm să tragem un semnal de alarmă, pentru că temerile primarilor sunt întemeiate, mai ales că vor apărea probleme de ordin social şi economic”, a spus Bola.

Rute alternative

La întâlnirea de la Prefectură a fost prezent şi şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, subcomisar Ciprian Sobaru, care a spus că, în cazul în care podul se va închide, principala problemă va fi aglomerarea unor drumuri judeţene. Există două rute ocolitoare, tur - retur. O rută este obligatorie pentru traficul greu şi opţională pentru traficul de autoturisme. În acest caz, dacă cineva va dori să meargă de la Constanţa la Mangalia, o va putea face pe traseul: Autostrada A4 - Autostrada A2 până la nodul rutier din zona Medgidia - Siminoc, coborâre de pe Autostrada A2 pe drumul judeţean până în localitatea Ciocârlia de Sus, prin care trece DN 3; după aceea, deplasarea pe DN 3 până la Cobadin, apoi pe Drumul Judeţean 391 pe traseul Ciobăniţa - Ozmancea - Mereni, iar de aici, intrare pe DN 38 pe traseul Topraisar - Moviliţa - Techirghiol - Agigea sau Techirghiol - Eforie. Traseul măsoară în jur de 90 de kilometri. Celălalt traseu destinat autoturismelor, unde traficul greu este restricţionat, cuprinde: Autostrada A4 - Autostrada A2 până la nodul rutier din zona Medgidia - Siminoc, coborâre de pe Autostrada A2 pe drumul judeţean până în localitatea Ciocârlia de Sus, de unde se va putea intra pe DJ 308 pe ruta Lanurile - Mereni - Topraisar, iar de acolo, pe DN 38, pe traseul Topraisar - Moviliţa - Techirghiol - Agigea sau Techirghiol - Eforie. Acest traseu măsoară aproximativ 70 de kilometri.