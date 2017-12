Primarii PDL sar la gâtul parlamentarilor partidului

Şedinţa Biroului Permanent Judeţean (BPJ) al PDL desfăşurată vineri seara trebuia să fie liniştită, mai ales că majoritatea membrilor din tabăra Stavrositu evită întâlnirile cu duşmanii din interior. Preşedintele interimar al PDL Constanţa, senatorul Mircea Banias, avea toate motivele să fie liniştit gândindu-se la o nouă şedinţă fără cvorum în care să se discute... discuţii. Lucrurile nu au stat tocmai aşa, pentru că dacă la şedinţă nu au fost prezenţi adversarii declaraţi ai lui Banias, au fost prezenţi o parte din primarii PDL din judeţ nemulţumiţi că Guvernul le-a întors spatele în ceea ce priveşte finanţarea proiectelor. „Când ai 150 de milioane de euro de împărţit pe un program, cum faci tu, Guvern, cel care gestionează aceşti bani, în aşa fel încât toată lumea să fie mulţumită? Noi facem politică la nivel naţional, nu doar în câteva judeţe. Până la urmă, Mihai Vădan este numit politic în funcţia de director la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, iar datoria lui este să aibă un comportament echitabil faţă de toţi colegii din partid. Având în vedere toate acestea, eu nu pot să spun decât faptul că mă simt trădat de colegii mei”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. Nemulţumirea primarului vine în urma faptului că, deşi a avut un proiect foarte bine întocmit, a fost trecut ca fiind eligibil dar nefinanţabil. Parlamentarii PDL constănţeni susţin că fac toate demersurile pentru ca primarii PDL din judeţul Constanţa să poată beneficia de fonduri. „Noi am avut mai multe discuţii chiar la nivel de ministru şi prim ministru, în care am prezentat toate aceste probleme. Am prezentat chiar şi mizeriile care au fost făcute pentru a schimba metodologia, şi am spus că nu suntem de acord cu schimbarea regulilor în timpul jocului. Acesta a fost şi motivul pentru care sesiunea de proiecte din această lună a fost blocată. Trebuie să recunoaştem că nu este normal ca fondurile europene să se acorde preferenţial, adică un judeţ să primească bani pentru mai multe proiecte iar altul deloc. Eu am speranţa că vom reuşi să reglementăm aceste probleme”, a declarat deputatul PDL, Constantin Chirilă.