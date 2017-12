„Primarii sunt mulţumiţi că am făcut eu restructurările de personal”

Cu toate că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 a făcut prăpăd în rândul administraţiilor locale, mai marii conducători de la Bucureşti trăiesc cu senzaţia că măsurile lor au făcut numai bine. Unul dintre aceşti „făuritori de bine”, care se ghidează după proverbul românesc „laudă-mă gură, că-ţi voi da friptură”, este şi ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga. El are tupeul să susţină că, în realitate, OUG nr. 63 a avut efecte pozitive. Blaga a spus, vineri, că primarii sunt mulţumiţi de restructurările de personal. „Dacă discuţi cu primarii, cu fiecare, 90% sunt mulţumiţi că a făcut ministrul Blaga aceste restructurări şi nu ei, că nu aveau cum să scape de oameni care nu îşi făceau datoria. Să nu uităm că 2011 este an preelectoral şi nu dă bine. Eu nu candidez la nicio primărie şi, din acest punct de vedere, cred că ceea ce am făcut a fost corect”, a spus Blaga. Mai mult, acesta le-a reproşat primarilor că nu sunt solidari şi că nu-şi apără poziţiile când sunt atacaţi. Numai că închipuirile ministrului au fost drastic sancţionate de câţiva primari din judeţul Constanţa, care au spus că „ministrul visează cu ochii deschişi”. „Este o închipuire a ministrului Blaga. Una este să dai afară oamenii incompetenţi şi alta este să ţi se impună concedieri de-a valma. Îi spun ministrului că procedura de a da afară pe criterii de incompetenţă este greoaie, iar de cele mai multe ori angajatul câştigă în instanţă”, a spus Tusac. La rândul său, primarul comunei Târguşor, Iulian Bârsan, a declarat că „poate doar primarii care gândesc ca Blaga pot să spună că OUG nr. 63 a făcut bine”. El a adăugat că, în majoritatea cazurilor, Ordonanţa a făcut numai rău, pentru că primăriile au rămas cu angajaţi insuficienţi, fiind în incapacitatea de a-şi desfăşura activitatea.

Declaraţiile ministrului care a „reformat” administraţia publică din România se bat cap în cap cu afirmaţiile primarilor oraşelor din România, care şi-au exprimat, la unison, la începutul lunii septembrie, la Eforie, nemulţumirea cu privire la debandada creată de Guvern în aparatul administrativ local. „Sunt probleme cu „centralizarea” impusă de Boc prin Ordonanţa nr. 63/2010. Am ajuns în situaţia în care primăriile au conturile blocate, în care nu-şi pot plăti cheltuielile de întreţinere, în care au proiecte de finanţare câştigate cu multă muncă, dar pe care nu şi le mai pot duce la îndeplinire pentru că, în loc să ne ajute, guvernanţii nu ne asigură nici măcar stabilitatea. S-a impus, ca niciodată după 1989, un număr fix de funcţionari în primării, iar acum ne-au tăiat cheltuielile cu 20%, dar şi salariile cu 25%. Asta nu este guvernare, ci bătaie de joc”, a declarat, la vremea respectivă, preşedintele Asociaţiei Oraşelor din România (AOR), Dumitru Banciu, primar al oraşului Sălişte, judeţul Sibiu. Şi pentru că gospodarii oraşelor au ajuns bătaia de joc a celor din Guvern, primarii au hotărât, la şedinţa AOR, să atace în instanţă Ordonanţa nr. 63/2010, adică fix Ordonanţa pe care ministrul Blaga a lăudat-o vineri ca fiind bună. Unde oare a văzut Blaga primari mulţumiţi de fapta sa?