Primarii, terorizați de anchetele procurorilor și inspectorilor Curții de Conturi

16:07:50 / 22 Februarie 2017

Obiectivitatea Telegraf

"Președintele Klaus Iohannis face orice numai să pună bețe în roate Guvernului"? Aveti dovezi, stimata redactie care va bateti cu pumnii in piept, adevarat ca doar o data sau de doua ori pe luna in cateva articole ca sunteti obiectivi? Sau doar folositi in articole cele auzite pe la Antena 3 sau RomaniaTv? Iar referitor la teama functionarilor publici de a semna documente, pai cum sa nu iti fie teama cand incerci sa invelesti o hotie cu un ambalaj de legalitate? Adica vrea cineva sa spuna ca daca initiezi un proiect de investitii pentru orasul tau,. facut chiar pentru locuitorii acestuia si nu pentru firmele de casa ale administratiei, proiect a carui realizare, bugetare si atribuire prin licitatie sa fie facute sub semnul corectitudinii si transparentei si, mai ales, cu bune intentii iti va fi frica sa semnezi documentatia aferenta acestuia? De ce sa iti fie frica daca nu este nicio furaciune la mijloc, niciun parandarat? In nici un caz oportunitatea nu trebuie sa excluda legalitatea ... iar daca legile sunt proaste, inseamna ca cei care le-au dat au fost prosti, la prima vedere ... in realitate, legile sunt facute prost, interpretabile cu buna stiinta, tocmai pentru a permite ca furaciunile si matrapazlacurile sa poate fi ascunse printre diverse articole si paragrafe de lege pe care nu le observa nimeni ... insa Dragnea a spus clar: "Vom defini, INDIFERENT DE PRESIUNI, în mod clar distincţia dintre legalitate şi oportunitate" ... apoi tot el si cu guvernul lui marioneta incep sa acuze in stanga si in dreapta ca , desi OUG13 a fost inmormantata, lumea tot mai protesteaza si nu ii lasa sa lucreze (a se citi sa fure) linistiti.