Primăriile - în criză, Guvernul - pus pe cheltuială

Autorităţile locale din comuna Târguşor spun că situaţia economică este una deplorabilă, în condiţiile în care cea mai mare parte a bugetului comunei pentru acest an este destinat, în cea mai mare parte a sa, plăţii salariilor profesorilor şi funcţionarilor publici. „Bugetul de venituri şi cheltuieli din acest an este cifrat în jurul sumei de un milion de lei, cu aproape 100.000 de lei mai mic faţă de cel din 2010. Trist este că, din bugetul pe acest an, aproape jumătate înseamnă plata profesorilor, iar 250.000 de lei plata funcţionarilor. În rest, nu ne rămân bani decât pentru cheltuieli publice”, a spus primarul Iulian Bârsan. El a adăugat că, din păcate, la capitolul investiţii vor fi alocaţi aprox. 100.000 de lei, sumă insuficientă pentru nevoile comunei. „Aceşti bani ne ajung doar pentru a remedia o serie de probleme la reţeaua de alimentare cu apă. În rest, nici nu poate fi vorba de lucrări noi”, a spus Iulian Bârsan. În altă ordine de idei, primarul din Târguşor a spus că, din cauza restricţiilor impuse de Guvernul Boc, peste 250 de familii din comună au rămas în această iarnă fără ajutorul de încălzire. Primarul a afirmat că, în 2009, au primit ajutor de încălzire cu lemne 270 de persoane, iar în această iarnă, în posesia subvenţiilor au intrat 30 de persoane. De asemenea, alte 18 persoane din comună primesc, lunar, ajutorul social.