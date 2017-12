Primăriile care au atras fonduri prin SAPARD pierd proiectele PNDR

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea! Cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa! Sau chiar mai mult. Proverbul românesc li se potriveşte ca o mănuşă administraţiilor locale din mediul rural, indiferent dacă, de-a lungul anilor, s-au luptat sau nu să atragă fonduri de preaderare ori structurale. Proverbul se află mai ales pe buzele primarilor din mediul rural care s-au zbătut să atragă fonduri europene prin SAPARD şi să îndeplinească toate condiţiile impuse de autorităţile din domeniu, iar acum întîmpină probleme tocmai pentru că s-au străduit să modernizeze localităţile pe care le conduc. „Am făcut un studiu de fezabilitate pentru a atrage fonduri europene prin măsura 322 a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin care doream să reabilităm aproximativ 15 km de drum din comună, să utilăm şi să mobilăm căminele culturale şi să punem la punct programul „After school“, avînd în vedere că avem foarte multe solicitări din partea părinţilor să amenajăm grădiniţe şi şcoli care să aibă program prelungit. Am avut de pierdut la punctaj, întrunind doar 52 de puncte la evaluarea proiectului, pentru că am pierdut 10 puncte la gradul de sărăcie şi alte 10 pentru că am atras fonduri prin alte programe“, a declarat primarul comunei 23 August, Mugur Mitrana, care a cheltuit fonduri importante pentru a face proiecte a căror finanţare este incertă. Edilul şef al comunei 23 August a mai spus că atunci cînd a fost lansat programul SAPARD, primarilor li s-a spus că dacă vor implementa cît mai corect şi bine acest program, vor avea de cîştigat mai tîrziu, cînd vor dori să atragă alte fonduri. „Dacă ni s-ar fi spus că acest program a fost lansat numai pentru comunele unde nu s-a reuşit atragerea de fonduri prin programe similare, am fi ştiut şi nu am mai fi cheltuit atîţia bani pentru elaborarea unor studii de fezabilitate inutile. Nu mi se pare normal. A fi trebuit să fie mult mai bine pregătită lansarea programului PNDR“, a mai spus primarul.