Primăriile nu au semnat actele adiţionale cu RAJDP

În fiecare an, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) este solicitată de primăriile din judeţ, pentru deszăpezirea drumurilor. Intervenţia celor de la RAJDP nu poate fi făcută decît în baza unor contracte pe care regia le are. Potrivit reprezentanţilor regiei, în prezent există semnate contracte cu 47 de consilii locale din judeţ, şi un contract cu Consiliul Judeţean Constanţa, pentru intervenţia regiei pe drumurile judeţene. În fiecare an, conducerea RAJDP trimite acte adiţionale la contract, care reprezintă de fapt valoarea tarifelor percepute pentru servicii în sezonul rece. Chiar dacă pentru iarna 2008-2009, RAJDP a trimis actele adiţionale către toate instituţiile cu care are contracte, pînă în prezent niciun astfel de act adiţional nu a fost semnat sau nu s-a întors semnat la regie. „Primăriile din judeţ care nu au semnat contractele cu noi nu beneficiază de serviciile regiei în perioada de iarnă. De altfel, sîntem în litigiu cu autorităţile locale care nu au semnat contracte cu noi. În ceea ce priveşte actele adiţionale pe care noi le-am trimis, acestea nu s-au întors semnate la noi, motiv pentru care în eventualitatea în care vor fi probleme, noi nu vom putea acţiona. Regia nu poate face muncă voluntară, aşa cum a făcut în anii trecuţi pentru unele primării care nici acum nu ne-au achitat plata serviciilor prestate“, a declarat directorul RAJDP, Vasile Moldovanu.