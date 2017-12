Primăriile pot angaja dacă permit guvernanţii

LEGISLAŢIE GREOAIE. Pe lângă lipsa banilor, una dintre marile probleme cu care se confruntă şefii administraţiilor locale este cea a lipsei personalului. Chiar dacă Guvernul a adoptat de curând o ordonanţă de urgenţă prin care autorităţile locale pot să organizeze concurs pentru ocuparea posturilor vacante ale căror atribuţii nu pot fi preluate de către alţi salariaţi, procedura de urmat în aceste cazuri este foarte greoaie. Şi asta pentru că Guvernul a vrut să fie aşa după ce, luni la rând, Executivul a lăsat multe dintre primăriile de comună să funcţioneze cu doar o mână de angajaţi, contabilul fiind şi femeie de serviciu şi casier şi, probabil, specialist în probleme de urbanism. „Ocuparea posturilor unice va putea fi aprobată de către ordonatorul principal de credite cu avizul Guvernului, prin memorandum iniţiat de Ministerul de Interne. Dacă o primărie are posturi unice vacante, primarul va argumenta şi va solicita prefectului să înceapă procedura pentru a se putea primi avizul favorabil al Guvernului prin intermediul Ministerului de Interne“, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean.

PRIMARII NU AU SPERANŢE. Pe de altă parte, primarii se plâng de dificultăţile pe care le întâmpină. „Ordonanţa are mari carenţe. Chiar dacă ne permite să angajăm oameni, toată procedura durează foarte mult. În plus, dacă nu eşti pe placul guvernanţilor, poţi aştepta mult şi bine“, a declarat primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru. Un exemplu concret dat de şeful administraţiei locale din Cuza Vodă este cel în care consilierul personal al primarului lucrează, atunci când este cazul, şi pe buldoexcavatorul achiziţionat în urmă cu doi ani de administraţia locală. „Am cumpărat utilajul care ar fi trebuit să ruginească în garaj pentru că nu puteam angaja un om care să lucreze pe el. Am găsit această soluţie ca fiind singura pe care o puteam adopta. Asta înseamnă autonomia locală pe care o înţeleg guvernanţii. Trebuie să ne spună ei de câţi oameni avem nevoie în primărie. De două luni de când a fost emisă ordonanţa am depus toate documentele pentru salarizarea mai multor persoane şi tot nimic“, a mai spus primarul.