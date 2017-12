Primarul Capitalei, în vizită de lucru în SUA

Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, se află într-o vizită de lucru în SUA, unde participă la summit-ul \"Business Innovation and Entrepreneurship: City Strategies\", la invitaţia primarului oraşului New York, Michael Bloomberg. Primarul Capitalei şi Michael Bloomberg au discutat joi despre funcţionarea administrativă a oraşelor pe care le conduc. Oprescu a remarcat că, deşi la un alt nivel, problemele New York-ului sunt asemănătoare cu ale Bucureştiului, luând în considerare soluţiile găsite de Bloomberg pentru rezolvarea lor. Într-un comunicat de presă al Primăriei Capitalei, se arată că edilul New York-ului susţine că guvernele, prin incoerenţa politicilor adoptate, sunt singurele vinovate de crearea unui climat de incertitudine, care se răsfrânge direct asupra cetăţenilor. Bloomberg crede că autorităţile locale ar trebui să se bucure de mai multă libertate pentru a putea lucra în beneficiul oamenilor care i-au ales. Oprescu a subliniat că vrea să iniţieze şi să realizeze proiecte de dezvoltare a afacerilor în Bucureşti. El a promis că se va implica în modificarea cadrului legislativ la nivel local, în sensul reducerii birocraţiei şi sprijinirii antreprenoriatului.