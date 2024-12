Primarul capitalei, Nicușor Dan, anunță că va candida la Președinția României

În cadrul unei conferințe de presă susținută la Primăria București, Nicușor Dan a anunțat că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor.

Nicuşor Dan a mai precizat că a informat asupra intenţiei sale cele patru partide "pro-occidentale" care fac demersuri în aceste zile pentru alcătuirea unei coaliţii de guvernare.

"Eu am venit azi în faţa societăţii şi, evident, şi a partidelor pro-occidentale şi am făcut o propunere. Şi am prezentat o ipoteză care mie mi se pare cea mai potrivită - pentru că de asta am şi venit cu ea. Bineînţeles că sunt multe scenarii, multe calcule, dar nu o să intru eu în ele acum. Eu am venit şi am prezentat în mod onest o propunere. (...) În momentul acesta nu cunoaştem nici data alegerilor. Dar eu am considerat onest - pentru că întrebarea a fost pusă în spaţiul public de zece zile deja - şi am considerat onest să vin să dau răspunsul aceasta, în momentul acesta", a spus el.