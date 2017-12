Primarul Cati, acuzat că a ordonat mituirea electorilor

Scandalul dintre cei opt consilierii locali din Cogealac şi primarul Hristu Cati s-a mutat la PNŢCD, partidul care veghează asupra „afacerilor” primarului comunei. PNŢCD s-a dezis de consilierii locali membri de partid care au hotărât să se alăture grupului de „rebeli” în momentul în care aceştia au dezvăluit matrapazlâcurile edilului ţărănist. Dezvăluirile celor opt consilieri locali revoltaţi în privinţa „afacerilor primarului” PNŢCD l-au pus pe jar pe preşedintele PNŢCD Constanţa, Tudorel Chesoi, care susţine că, de fapt, cei opt aleşi locali sunt autorii şantajului în CL şi nu primarul. Chesoi îl critică în mod special pe Ion Butcaru, pe care l-a dat afară din partid în urmă cu câteva luni. Motivul? Atunci ar fi aflat conducerea PNŢCD Constanţa de o tranzacţie suspectă, efectuată de Butcaru la finele anului trecut, când a vândut o casă de chirpici cu fabuloasa sumă de 450.000 de euro. În schimb, preşedintele PNŢCD Constanţa nu îl critică pe „trădătorul” Butcaru şi pentru mâna pe care i-a întins-o lui Cati împărţind bani în campania electorală pentru alegerea primarului. Opozanţii lui Cati spun că aceşti bani proveneau de la Eolica Dobrogea SRL, firma care a primit avizul Primăriei pentru a construi eoliene în Cogealac şi erau destinaţi obţinerii de voturi contra cost pentru Hristu Cati. „Dacă el spune că a făcut lucrul ăsta (n.r. - să dea mită electorală) înseamnă că a şi făcut-o. Numai că el urmează să justifice organelor de anchetă de unde a primit banii şi cui a dat banii. Îl priveşte!”, a declarat Chesoi, negând că ar fi ştiut că la Cogealac s-ar fi dat mită electorală. Butcaru a povestit cum, la alegerile locale din 2008, l-a ajutat de Cati să devină primar. „Am crezut de cuviinţă să-l ajut pe Cati, neştiind că soluţia pentru a deveni primar va fi contribuţia bănească. Se presupune că sumele de bani au venit de la Eolica Dobrogea SRL, mai precis de la Corneliu Dică, care l-ar fi ajutat pe Hristu Cati cu bani. După ce am întocmit adeziunile, şansa noastră de a deveni învingători era zero. Atunci primarul a venit la mine şi a spus să dăm bani oamenilor pentru a câştiga. Am dat câte 500 de lei la aprox. 2.000 de oameni în comună, din cele 4.164 de persoane cu drept de vot”, a povestit Butcaru, adăugând că intenţia lui Cati era de a cumpăra suficiente voturi astfel încât să câştige alegerile locale din primul tur.

În valul de acuze lansate, Chesoi l-a atacat şi pe prefect. Deşi spune că este prieten de ani buni cu prefectul, preşedintele ţărănist a calificat decizia prefectului de a dizolva Consiliul Local Cogealac ca fiind una „suspectă, grăbită şi nepotrivită”. Mai mult, Chesoi îl indică pe Palaz ca având două calităţi din care dispune măsurile în Prefectură: una în calitatea de reprezentant al Guvernului în teritoriu şi una ca reprezentant al PDL, pentru că a fost pus în funcţie de PDL. Chesoi a încercat în nemumărate rânduri să dreagă busuiocul în situaţia de faţă interpretând Legea adminstraţiei locale.