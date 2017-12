Primarul de la Cluj, suspendat din PDL după arestare

REACŢII TÂRZII Hoţul neprins, negustor cinstit! După acest principiu funcţionează PDL-ul lui Traian Băsescu în cazul arestării pentru 29 de zile a primarului municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, pentru luare de mită. Portocaliii profită de moment şi se zbat precum peştele pe uscat să ne convingă în van că justiţia românească funcţionează, iar corupţia este eradicată. Scandalul de la Cluj a stârnit reacţii din cele mai diverse în partid, dar ca să nu îşi audă mai târziu comentarii, liderii pedelişti au ales, totuşi, „sub aspect politic”, să-l suspende pe Apostu din partid. Cu toate acuzele DNA, liderii portocalii îi recunosc meritele de a fi „contribuit la consolidarea PDL Cluj” în cei 10 ani de când este membru în partid. Acuzaţiile aduse de DNA împotriva lui Apostu sunt de luare de mită în sumă de 94.000 de euro în schimbul încheierii unor contracte legate de asigurarea parcului auto şi de salubrizare. Soluţia nu este însă să aruncăm mizeria sub preş şi să ne prefacem că totul a revenit la normal.

ROMÂNIA ESTE... LIBERĂ?! Una dintre reacţiile din interiorul partidului a venit de la ministrul Muncii, Sulfina Barbu. Punctul de vedere al Sulfinei Barbu e halucinant. Ea crede că PDL are de câştigat după cazul Apostu şi consideră că scandalul de la Cluj este o dovadă că justiţia din România este liberă. Parcă desprinsă dintr-un scenariu de film SF, ministrul Muncii susţine că: \"Lupta împotriva corupţiei nu este un slogan, ci este o realitate şi indiferent cine greşeşte trebuie să răspundă pentru faptele sale. Răspunderea penală este individuală\". „PDL, dacă are astfel de cazuri, sigur că are imaginea afectată până se clarifică lucrurile, dar eu cred că poate să iasă şi întărit dintr-o astfel de situaţie, cu măsuri care au fost luate, avem Codul Etic acum. Cine din membrii noştri greşeşte, trebuie să plătească: verdictul justiţiei şi trebuie să aplicăm exact Codul Etic. Sunt suspendaţi din partid, sunt excluşi din partid, trebuie să se delimiteze de partid până în momentul în care îşi clarifică situaţia\", a fost argumentul lui Barbu. În ciuda întregii şarade, rămâne întrebarea: ce personaj important din PDL a fost călcat pe coadă de primarul din Cluj de a ajuns să fie anchetat?