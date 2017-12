Primarul din Castelu se jură că nu a tras sforile în Consiliul Local

După ce a reușit să dea lovitura de grație aleșilor PSD și PNL, preluând toată puterea în Consiliul Local, primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, sare la gâtul adversarilor politici, care l-au acuzat că a „tras sforile“ pentru validarea a patru consilieri locali și schimbarea viceprimarului, demersuri care ar fi fost ilegale. Edilul din Castelu se apără spunând că tot ceea ce s-a întâmplat în ședința din 9 august a fost perfect legal. „În ceea ce privește validarea celor patru aleși ai PMP, totul s-a făcut conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Concret, la art. 55, alin. 1, lit. c, se arată că, în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu, se poate completa prin supleanţi“, a spus Anghel. Edilul a adăugat că „în cazul de față, din 15 aleși cât numără Consiliul Local, în funcție mai erau șapte, pentru că restul de opt consilieri fie nu fuseseră acceptați de majoritatea constituită imediat după alegeri, fie își dăduseră demisia“. „Adică patru aleși ai PMP nu au fost acceptați, iar alți patru de la PSD și-au dat demisia. În aceste condiții, lista de consilieri a fost completată cu alți patru supleanți ai PSD, care împreună cu alți consilieri prezenți la ședință i-au validat pe cei patru aleși ai PMP (Antoneta Prodan, Dumitru Beșleagă, Narcisa-Caliopi Chiru și Petre Vasile, n.r.). Astfel, în această nouă formulă am procedat la schimbarea viceprimarului, înlocuindu-l pe Vasile Potârniche cu Antoneta Prodan, care a fost votată de toți consilierii prezenți la ședință“, a punctat Anghel.

JOCURI ȘI MANEVRE POLITICE

Amintim că, în 9 august, primarul PMP din Castelu, Nicolae Anghel, în urma presiunilor politice, a reușit să pună mâna pe toată puterea în comună, după ce controlul în Consiliul Local fusese deținut de o alianță între PSD și PNL. Cei care au întors armele și au trecut de partea PMP și a edilului Nicolae Anghel au fost social democrații. Dar nu pentru că s-au convins că Anghel merită susținerea lor, ci pentru că au fost forțați de șefii de partid să-și dea demisia. Concret, Viorel Corbu, Dumitru Ginara, Marius Dajiu și Paraschiva Mocănașu au fost obligați de conducerea județeană a PSD să demisioneze din Consiliu pentru că au refuzat să-i facă jocurile politice lui Anghel. La rândul lor, șefii PSD au cedat în urma presiunilor exercitate de președintele Organizației Județene Constanța a PMP, Claudiu Palaz. Acesta ar fi amenințat, în baza protocolului încheiat cu PSD în urmă cu două luni, că, în cazul în care social democrații nu vor să danseze după cum vrea Anghel, se supără și strică alianța din cadrul Consiliului Local Municipal (CLM) Constanța, unde PSD și PMP formează o majoritate fragilă. Speriați că nu ar mai putea controla cel mai important Consiliu Local din județ, CLM Constanța, conducerea Organizației Județene Constanța a PSD a întors armele la Castelu și i-a dat posibilitatea lui Anghel să-i valideze în funcție pe cei patru consilieri locali ai Mişcării Populare care nu fuseseră acceptaţi până acum în Consiliul Local și să-l schimbe pe viceprimarul localității.

ACUZE DE ILEGALITATE

Consilierii demisionari ai PSD și actualii aleși ai PNL au afirmat că toate hotărârile adoptate de Consiliul Local marți, 9 august, sunt ilegale. „La ședință au fost doar trei consilieri în funcție, doi de la PMP și unul de la PSD, din șapte aleși câți au mai rămas după ce patru membri ai PSD și-au dat demisia. Pentru ca ședința să fie legală, era nevoie de prezența a cel puțin patru consilieri. Cu alte cuvinte, pentru ca cei patru aleși ai PMP să fie validați ar fi fost nevoie de votul a patru consilieri în funcție. Așa că ședința a fost ilegală, la fel ca și schimbarea viceprimarului, care ar fi trebuit să fie înlocuit cu voturile a cel puțin șase consilieri“, a spus fostul viceprimar Vasile Potârniche.