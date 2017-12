Primarul din Cogealac a alertat Poliţia fără niciun motiv

Primarul comunei constănţene Cogealac, Cati Hristu, a pus pe jar Poliţia, după ce, miercuri seară, a sunat la 112 şi a cerut disperat ajutor, spunînd că mai mulţi localnici l-au ameninţat că îl împuşcă. Oamenii legii s-au deplasat imediat la sediul Primăriei Cogealac dar, în loc de scenele de groază descrise de edil la telefon, au găsit mai mulţi crescători de animale care veniseră acolo pentru a-i cere primarului explicaţii în legătură cu o suprafaţă de 10 hectare de păşune de lîngă satul Râmnicu de Jos. Oamenii erau nemulţumiţi pentru că terenul respectiv fusese atribuit de fostul primar al comunei Cogealac unei persoane, în vreme ce actualul edil, Cati Hristu, o dăduse unui alt localnic. Însoţiţi de rude şi prieteni, cei doi localnici nemulţumiţi au venit miercuri seară în faţa sediului Primăriei Cogealac, pentru a-i cere edilului să lămurească această problemă. De aici şi pînă la reacţia disperată a edilului, care le-a spus oamenilor legii că viaţa îi este pusă în pericol, a fost doar un pas. Poliţiştii nu au găsit arme asupra niciuneia dintre persoanele adunate acolo. „Primarul a amplificat scandalul prin cele anunţate la dispeceratul 112, probabil şi după ce un fost vînător, care nu mai are, însă, armă, i-a spus edilului că se duce acasă, se înarmează şi îşi face singur dreptate. Totuşi, a fost foarte bine că poliţiştii au mers la Primărie şi au dezamorsat acea stare conflictulă, care ar fi putut duce, pînă la urmă, la lucruri mult mai grave”, a declarat comisarul-şef Adrian Rapotan, adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Întrebat de ce s-au certat cele două familii de crescători de animale, primarul Cati Hristu a evitat să dea un răspuns, preferînd să se lanseze în cîteva consideraţii generale asupra relaţiilor interumane şi beneficiilor toleranţei: „Se ceartă copil cu copil pentru o jucărie. Se ceartă soţul cu soţia pentru că ciorba nu este caldă. Cum să nu apară neînţelegeri între două familii? Nu contează de ce s-au împuns, important este ca de acum să existe înţelegere între aceşti oameni. Teren e de ajuns pentru toată lumea. Putem să trăim în înţelegere cu toţii”. Cînd a venit vorba despre ameninţări, edilul a păstrat acelaşi ton filosofic şi pacifist: “Nu am fost ameninţat. Am sunat la 112 pentru că mai trebuie să se plimbe şi Poliţia din cînd în cînd. Nu-i aşa? Nu vreau să pun şi eu paie pe foc, vreau să ne încălzim toţi la acelaşi foc…”. Ceva mai prozaică a fost soluţia găsită de oamenii legii, care au amendat toate persoanele implicate în scandal pentru tulburarea ordinii publice. Poliţiştii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care s-a petrecut acest incident.