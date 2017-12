Primarul din N. Bălcescu a primit „vizita” mascaţilor

Liniştea comunei constănţene Nicolae Bălcescu a fost tulburată, vineri dimineaţă, de apariţia mascaţilor, a poliţiştilor şi a procurorilor anticorupţie, care au luat cu asalt locuinţa primarului localităţii, Viorel Bălan, de pe strada Florilor. În jurul orei 9.00, anchetatorii au descins în casa edilului, unde au stat mai bine de două ore şi au scotocit fiecare cameră, sub privirile curioase ale vecinilor. Oamenii legii nu au plecat cu mâna goală... Procurorii au ridicat din imobil mai multe înscrisuri şi documente care ar putea dovedi implicarea lui Viorel Bălan în afaceri ilegale. După finalizarea percheziţiei, duba cu mascaţi şi alte trei maşini de Poliţie au demarat în trombă, următorul „popas” fiind la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu.

UIMIRE ŞI REVOLTĂ Timp de aproape patru ore, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Constanţa şi ofiţerii judiciari care i-au însoţit au verificat toate documentele instituţiei. În vreme ce oamenii legii munceau în clădire, localnicii care veneau cu diferite treburi la Primărie se întorceau din drum, uimiţi de vestea că edilul lor a fost „vizitat” de procurorii anticorupţie. „Nu pot să cred că primarul nostru face lucruri necurate. Eu am venit ca să văd cât am de plată impozitul pentru anul acesta, dar nu pot să intru pentru că un poliţist nu-mi dă voie”, a declarat un bărbat din Nicolae Bălcescu. Alt localnic s-a oprit nedumerit în faţa anunţului afişat pe uşa de acces, care arăta că programul cu publicul a fost suspendat. „Am rămas mirat când am văzut afişul. Dacă ştiam, nu mai veneam astăzi ca să-mi pierd timpul pe drumuri”, a spus bărbatul supărat.

SUSPICIUNI Anchetatorii spun că percheziţiile de vineri au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care primarul Viorel Bălan este suspectat că a vândut mai multe terenuri, ce aparţineau domeniului privat al comunei Nicolae Bălcescu, la preţuri mult subevaluate, de 20 până la 60 de ori mai mici decât valoarea lor reală de piaţă! Din primele cercetări s-a stabilit că edilul ar fi pus la cale această afacere încă din 2008 şi ar fi continuat-o şi în ziua de azi dacă DNA Constanţa nu ar fi intrat pe fir. După ce au obţinut de la instanţă autorizaţiile de percheziţie, procurorii anticorupţie au descins la locaţiile în care presupuneau că primarul Viorel Bălan ar putea păstra documentele referitoare la vânzarea unor terenuri din comună. Procurorii anticorupţie spun că, momentan, nu ştiu foarte multe lucruri despre ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani la Primăria Nicolae Bălcescu. Ei nu au stabilit încă dacă terenurile în cauză sunt intravilane sau extravilane, în ce scop au fost vândute la preţuri subevaluate şi nici dacă primarul a obţinut vreun beneficiu financiar din această afacere. Ancheta este în plină desfăşurare, iar edilul Viorel Bălan urmează să fie audiat pentru a lămuri situaţia şi acuzaţiile care i se aduc.