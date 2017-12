Primarul din Năvodari, condamnat definitiv la închisoare

16:07:09 / 22 Februarie 2016

Primarul Matei

De multi ani s-a spus,s-a scris, despre primarul din orasul Navodari. Toate afirmatiile au fost desfiintate prin defaimarea si distrugerea celor care au incercat sa-i spuna in fata primarului adevarul sau sa nu i se plece. Si primarul a demonstrat ca are trecere peste tot: instante,politica, in viata de zi cu zi. Nu am decat sa il felicit si sa-i urez sanatate. Dumnezeu le aseaza pe toate. Cetatenii au de asteptat pana se va confisca in favoarea loor. Orice ar fi Matei nu ne mai da anii sanatatea si tot ce a otravit in noi.