Primarul din Tortomanu cere destituirea prefectului Culeţu şi a subprefectului Palaz

Primarul comunei Tortomanu, Gheorghe Panait, a înaintat ieri prefectului Dănuţ Culeţu două adrese. Prin intermediul unuia dintre documente, primarul aduce la cunoştinţa reprezentantului Guvernului în teritoriu incidentul produs pe 17 ianuarie în sediul Primăriei Tortomanu, al cărui protagonist a fost directorul Şcolii din Tortomanu, Petre Prisecaru, care, potrivit primarului, a sustras un document de pe biroul său. “Vă aduc la cunoştinţă că cetăţeanul Petre Prisecaru, care a ajuns consilier local din greşeală şi director de şcoală printr-un ordin politic, a pătruns în biroul meu şi mi-a sustras adresa primită de la Instituţia Prefectului cu nr. 14308\27.12.2006. Vă solicit o copie a acestei adrese, astfel încît să putem da un răspuns în cunoştinţă de cauză şi în timp util”, a specificat Gheorghe Panait în adresă, la care a anexat plîngerea penală formulată împotriva lui Prisecaru şi înaintată spre soluţionare Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia. Prin intermediul celei de-a doua adrese înaintate prefectului, Panait atrage atenţia asupra faptului că unul dintre iniţiatorii referendumului, care a adunat semnăturile pentru demiterea sa, nu are domiciliul în Tortomanu. ”Avînd în vedere că prin ordinul dvs. s-a constituit Comisia pentru organizarea referendumului care are ca obiect înlocuirea primarului comunei Tortomanu, vă adresez prezenta cerere prin care contest un număr de 83 de semnături din tabelul nominal. Motivul acestei contestaţii îl constituie faptul că filele 3, 7, 12, 16, 19, 23 şi 27 sînt întocmite de către Constantin Trofin, care nu are domiciliul în comuna Tortomanu. Prin urmare, nefiind cetăţean al comunei, nu poate strînge semnături ale cetăţenilor comunei pentru demiterea primarului”, a specificat Panait în adresă. El susţine că reprezentanţii Prefecturii ar fi trebuit să ştie acest lucru, întrucît Trofin a anexat la memoriul înaintat prefectului o declaraţie notarială pe proprie răspundere în care sînt trecute toate datele sale personale, inclusiv adresa la care domiciliază. ”Acest lucru ar fi trebuit să le atragă atenţia reprezentanţilor Prefecturii. Un astfel de lucru nu poate fi tolerat. Este ca şi cum eu, cetăţean cu domiciliul în Tortomanu, aş strînge semnături pentru demiterea primarului din Medgidia, Mangalia sau mai ştiu eu ce altă localitate sau ca şi cum sîrbilor sau ungurilor li s-ar permite să strîngă semnături pentru înlocuirea lui Traian Băsescu. Este absurd!”, a declarat Gheorghe Panait. Primarul a adăugat că, în prima zi a săptămînii viitoare, se va deplasa personal la Bucureşti, la Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru a cere destituirea prefectului Dănuţ Culeţu şi a subprefectului Claudiu Palaz. ”Voi merge personal la ministrul Vasile Blaga pentru a-i aduce la cunoştinţă abuzurile pe care le fac cei doi înalţi funcţionari publici”, a spus Panait, exprimîndu-şi, în acelaşi timp, nemulţumirea cu privire la faptul că prefectul nu doreşte să îl primească în audienţă: ”Cu mine spune că nu are timp să vorbească, dar cu contestatarii mei stă de vorbă cu orele!”.

Reamintim faptul că, în acest weekend, membrii Comisiei pentru organizarea referendumului din Tortomanu vor stînge din nou, între orele 09.00 şi 16.00, semnături de la cei care doresc înlocuirea primarului Gheorghe Panait. Cei cinci membri ai Comisiei au luat această decizie ca urmare a vizitei pe care au făcut-o sîmbăta trecută în satul Dropia, ocazie cu care au aflat că mai mulţi semnatari ai memoriului, care cuprinde 24 de acuzaţii grave la adresa primarului, susţin că au semnat în alt scop în tabelele nominale sau că le-au fost falsificate iscăliturile. Semnăturile vor fi strînse în două puncte din comună, pe baza buletinului sau a cărţii de identitate, acte care să dovedească faptul că cei care solicită demiterea primarului sînt cetăţeni ai comunei. În plus, membrii Comisiei îi vor întreba pe oameni dacă semnează în cunoştinţă de cauză, întrucît trebuie să se convingă de faptul că semnăturile sînt obiective şi că sînt în număr necesar pentru organizarea referendumului.