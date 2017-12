Primarul Mangaliei a cerut dizolvarea Consiliului Local

E clar! Războiul de la Mangalia dintre primarul Claudiu Tusac şi o parte a consilierilor locali continuă la scenă deschisă. Duelul dintre cele două părţi şi-a consumat, ieri, un nou act, prin ieşirea la rampă a primarului Claudiu Tusac, care a declarat, într-o conferinţă de presă, că a depus la Tribunalul Constanţa o cerere prin care cere dizovlarea Consiliului Local Mangalia, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, lit. a din Legea 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, potrivit căreia “Consiliul local se dizolvă de drept în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv”. Chiar dacă sîmbătă, 31 ianuarie, 10 consilieri locali, aflaţi în conflict cu primarul Claudiu Tusac, au convocat o şedinţă extraordinară a Consiliului Local, care a avut loc în holul Primăriei, primarul Mangaliei a declarat că şedinţa nu a fost întrunită legal, deoarece trebuia anunţată cu cel puţin trei zile înainte, iar proiectele aflate pe ordinea de zi nu ar fi avut un caracter extraordinar. De asemenea, Tusac a precizat că cererea de convocare a Consiliului Local a fost depusă la secretariat, nu la registratură. Tusac a invocat şi faptul că unul dintre consilierii locali care a fost prezent la şedinţa de sîmbătă, Viorel Oleniuc, preşedinte al PNL Mangalia, nu are dreptul să participe la şedinţele Consiliului Local deoarece este incompatibil cu această funcţie, el ocupînd atît funcţia de consilier local, cît şi cea de director al Sanatoriului Balnear Mangalia. „Consiliul Local nu s-a întrunit timp de două luni şi am fost obligat să iau această măsură, pentru că nu s-a respectat legea şi pentru că sînt probleme importante în Mangalia şi nu pot fi amînate la nesfîrşit pînă cînd consilierii locali au chef să vină la şedinţă. La Mangalia, cetăţenii au votat o schimbare, care s-a numit Tusac, dar văd că unii nu ştiu să piardă şi fac tot ce pot pentru a destabiliza lucrurile, astfel încît, după patru ani de mandat, să se spună că Tusac nu a făcut nimic. Se pare că unii dintre consilieri nu au vrut schimbare şi au rămas cu vechile obiceiuri căpătate în celelalte mandate, în timpul guvernării locale a lui Iorguş. Am fost obligat de Curtea de Conturi să dezvălui mai multe ilegalităţi petrecute în trecut la nivelul aparatului administrativ local, fapt care mi-a atras antipatia consilierilor care erau implicaţi, direct sau indirect, în aceste cazuri. Ba, mai mult, au vrut să accept anumite ilegalităţi. Pentru că nu am fost de acord, s-a declanşat lupta”, a spus Claudiu Tusac. El a adăugat că magistraţii urmează să decidă, în cel mult zece zile, asupra cererii de dizolvare a Consiliului Local Mangalia. În cazul în care Tribunalul Constanţa va decide dizolvarea Consiliului Local, atunci, în Mangalia vor fi organizate alegeri pentru Consiliul Local în cîteva săptămîni.