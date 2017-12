Primarul Mazăre: „Vom face case pentru încă 3.200 de oameni sărmani“

11:40:57 / 02 Mai 2014

Pentru Gigi

In conditiile in care in analizele financiare internationale indica ca Romania poate intra oricand in recesiune, la un turism de doua luni pe an in Mamaia tu visezi frumos amice raurile de bani care vor veni din Mamaia spre Constanta ... nimeni nu spune ca nu trebuie facute investitii in Mamaia, sunt binevenite insa in primul rand trebuie salvat orasul ... orasul trebuie sa produca ca sa sustina Mamaia si nu invers ... in oras trebuie concentrate proiectele europene de creare de locuri de munca, de zone industriale, etc ... Iar in privinta amaratilor despre care vorbeste cu atata patos marele carmaci al urbei, nu este decat imagine si interes financiar ... indirect bineinteles, ca doar banii vin pe ocolite ... de ce nu se fac aceste case in Mamaia? cei amarati nu trebuie sa se mai spele si ei? mai spala o fusta, un cal ceva? nu trebuie sa "mananca si gura lor ceva"? ia spune domnu' Gigi, cum e treaba?