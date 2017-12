Primarul oraşului New York, acuzat că încearcă să cumpere un nou mandat

Michael Bloomberg a fost acuzat că ar încerca să cumpere un nou mandat în alegerile din noiembrie, în cursul primei dezbateri televizate pe care a avut-o cu principalul său adversar, William Thompson. Michael Bloomberg, în vîrstă de 67 de ani, încă se bucură de popularitate după opt ani în fruntea unuia dintre cele mai puternice oraşe din lume. Un sondaj de opinie recent îl creditează pe Michael Bloomberg cu un avans de 16 procente în faţa lui William Thompson, de 56 de ani.

În cursul dezbaterii organizate marţi, William Thompson a acuzat că o campanie electorală de 65 de milioane de dolari şi modificarea legii care limita la două mandate deţinerea funcţiei de primar creează “o situaţie scandaloasă”. “Mike Bloomberg i-a minţit pe locuitorii oraşului New York. Dar locuitorii New Yorkului nu sînt de vînzare”, a afirmat Wlliam Thompson. “Este posibil ca cel mai bogat om din New York să acţioneze după propriile reguli, în timp ce noi acţionăm după altele?”, a întrebat acesta. “Sigur că nicio persoană nu este indispensabilă. Dar, mulţi dintre prietenii mei şi oameni pe care nu-i cunosc îmi cer un nou mandat”, a replicat Michael Bloomberg. William Thompson a cheltuit pînă acum doar patru milioane de dolari în cursa electorală.