Primarul pedelist suspendat Sorin Apostu rămâne în arest

PEDELIŞTILOR LE PLACE… APOSTU Pedeliştilor le-a fost greu să recunoască că în “curtea” lor au un primar acuzat de fapte de corupţie. Le-a trebuit foarte mult să decidă suspendarea lui Sorin Apostu din partid şi să-i anuleze toate funcţiile politice. Ce este mai ciudat este faptul că nici acum pedeliştii nu se îndură să-l excludă din partid. Ieri, primarul pedelist suspendat Sorin Apostu a fost prezentat în faţa judecătorilor Curţii de Apel Cluj, la primul termen al procesului în care este judecat pentru fapte de corupţie. Apostu şi celălalt arestat în acelaşi dosar, omul de afaceri Călin Stoia, au fost aduşi încătuşaţi la Curtea de Apel, iar procesul s-a desfăşurat cu uşile închise. La finalul şedinţei, jurnaliştii au putut afla că judecătorii au constatat legalitatea şi temeinicia măsurii arestării lui Apostu şi Stoia şi au respins cererile celor doi de revocare, respectiv înlocuire a arestării, astfel că ei vor fi judecaţi în continuare în stare de arest. Avocaţii pedelistului Apostu au declarat, ieri, că ar putea cere strămutarea procesului de la Cluj-Napoca. Avocatul Gheorghiţă Mateuţ a afirmat că, în cazul în care va depune cererea, ea va fi judecată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar dacă va fi admisă, dosarul ar putea fi strămutat la Curţile de Apel din Alba, Bihor, Suceava sau Mureş, care sunt învecinate cu instanţa similară clujeană.

DOSAR GREU, CU MULTE ZEROURI Potrivit materialului de trimitere în judecată, Sorin Apostu este acuzat de luare de mită, complicitate la spălare de bani în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, trafic de influenţă în formă continuată, instigare la spălare de bani în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi primire de foloase necuvenite. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că Sorin Apostu, în exercitarea atribuţiilor de primar al municipiului Cluj-Napoca, a obţinut cu titlu de mită, ca obiect al traficului de influenţă sau sub formă de foloase necuvenite, suma totală de 545.717 lei, echivalent a 127.052 de euro. Călin Stoia, administrator al SC Compania de Salubrizare Brantner Vereş, este cercetat, printre altele, pentru dare de mită şi spălare de bani, iar soţia lui Apostu, avocatul Monica Apostu, este cercetată, printre altele, pentru complicitate la luare de mită, spălare de bani, fals în înscrisuri şi complicitate la trafic de influenţă.