Primarul Rasovei ar anula toate titlurile de proprietate de pe raza comunei

Comisia Judeţeană Constanţa pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Pămîntului a luat ieri în discuţie problema cu care se confruntă comuna Rasova. Comisia locală Rasova a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei Judeţene faptul că, în prezent, se află în plin proces de întocmire a parcelarului tuturor terenurilor care se află pe raza sectorului administrativ-teritorial al comunei, care fac obiectul legilor Fondului Funciar şi care urmează să fie retrocedate. Mai mult decît atît, Comisia Locală Rasova a sesizat faptul că, de-a lungul timpului, în procesul de aplicare a Legilor Fondului Funciar au fost înregistrate mai multe nereguli, dintre care amintim: întocmirea unor procese-verbale în vederea emiterii titlurilor de proprietate în mod preferenţial, suprapuneri de parcele, titluri de proprietate emise fără ca persoanele înscrise să se regăsească şi în anexe, titluri emise fără să corespundă suprafaţa din anexe cu cea din titlu, titluri duble, titluri anulate în instanţă conform Legii 169/1997 sau greşeli ale numelor deţinătorilor. În aceste condiţii, primarul comunei Rasova, Mihalache Neamţu, a propus Comisiei să aprobe anularea tuturor titlurilor de proprietate emise pînă în prezent, în locul rectificăriilor lor. Primarul susţine că prin rectificarea acestor titluri se va întîmpina o situaţie greoaie. El consideră că odată cu încheierea parcelarului, Comisia Locală va putea întocmi procesele-verbale de punere în posesie într-un mod obiectiv, în cel mult două parcele. Mihalache Neamţu a precizat că are în vedere gruparea, pe cît posibil, a parcelelor pe interese economice şi de familii ale proprietarilor. Cu toate acestea, primarul a spus că doar 70% din deţinătorii titlurilor de proprietate ar fi de acord cu anularea acestora, restul avînd interese în zonă, drept pentru care vor refuza să le predea la Primărie. La rîndul lor, membrii Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Pămîntului au precizat că în comuna Rasova trebuie emise 1.895 de titluri, dintre care au fost emise 1.300, 464 fiind suprapuse. În plus, potrivit membrilor Comisiei, la Rosova există două tipuri de titluri de proprietate: unele care sînt transcrise şi care nu pot fi anulate decît in instanţă, şi altele care au fost intabulate după apariţia Cărţii Funciare. Pentru titlurile transcrise nu există o evidenţă clară şi, în plus, Comisia Judeţeană nu cunoaşte cu exactitate poziţia terenurilor înscrise în aceste acte pentru că nu există cadastru. În aceste condiţii, Comisia Judeţeană a hotărît ca primarul comunei Rasova să întocmească, pînă la viitoarea şedinţă, o listă cu titlurile de proprietate pe care doreşte să le anuleze, urmînd ca membrii Comisiei să ia o decizie pentru fiecare titlu în parte. Cei prezenţi în sală au hotărît că anularea titlurilor de proprietate se poate face doar cu acordul deţinătorului sau a unei părţi din moştenitorii acestuia.