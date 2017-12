Primarul şi consilierii locali constănţeni şi-au primit mandatele

OFICIALIZAREA CONSILIERILOR LOCALI Biroul Electoral Municipal Constanţa a înmânat, ieri, mandatele de consilier local, ceremonia având loc în sala ovală a Prefecturii Constanţa. “În primul rând, doresc să îi felicit pe aleşii locali şi să le urez succes în activitate în următorii patru ani. Pe durata zilei alegerilor au fost numeroase probleme semnalate din secţiile de votare, care însă au fost rezolvate”, a declarat preşedintele BEM Constanţa, judecător Marilena Mircioi. Primul care a primit mandatul a fost primarul Radu Mazăre, care a primit atât al patrulea său mandat de primar, cât şi cel de consilier local, la care va renunţa în perioada imediat următoare. “Ce satisfacţie mai mare poţi avea când îţi înmânează mandatul de primar două doamne judecătoare frumoase şi blonde. E clar că mi-au purtat noroc, le mulţumesc pentru felul cum au gestionat Biroul Electoral Municipal, le mulţumesc constănţenilor care au crezut în mine şi în ceea ce am făcut până acum şi îi asigur că voi fi la fel şi în continuare”, a declarat primarul Radu Mazăre. Preşedintele BEM Constanţa a continuat cu înmânarea mandatelor de consilier local. Reamintim că în Consiliul Local Constanţa USL va avea 18 mandate, ApC 4 mandate, PP-DD 3 mandate şi UNPR 2 mandate. Niciunul dintre contracandidaţii primarului Radu Mazăre nu s-a prezentat să-şi ridice mandatul de consilier local, cel puţin unul dintre ei anunţând că renunţă la această calitate.

ANALIZA REZULTATELOR În calitate de preşedinte al PSD Constanţa, Radu Mazăre a declarat că, în perioada imediat următoare, se impune o analiză a rezultatului alegerilor. “Vom face o analiză la nivelul partidului. Eu întotdeauna am spus că cel care pierde trebuie să se dea cu un pas înapoi, lucru pe care eu personal îl voi face dacă va fi cazul, dacă voi apuca să candidez şi să pierd. Eu consider că aşa este onorabil, să facă pasul înapoi. Dacă nu pleacă ei, cei care nu au performat, vom găsi noi soluţii pentru ei. Acum, depinde de la caz la caz. În principiu, aşa trebuie făcută politica. Sunt destul de mulţumit de rezultatul alegerilor. Sunt cele două mari oraşe, unde am spus-o şi public, primarii nu au reuşit să fie suficient de înţelepţi şi să-şi adune toate energiile ca să îşi gospodărească bine oraşul. Au preferat luptele care, la un moment dat, după patru ani de mandat, ţi le decontează populaţia”, a spus Mazăre.

JUDEŢUL CU CELE MAI MULTE PRIMĂRII CÂŞTIGATE PROCENTUAL LA NIVEL NAŢIONAL Rezultatele alegerilor din judeţul Constanţa, în care USL a câştigat 60 din 70 de primării (cele mai multe procentual la nivel naţional), au fost evidenţiate, ieri, de preşedintele PSD, Victor Ponta, în şedinţa de blianţ post-alegeri ţinută de social democraţi la Bucureşti. Ponta a ţinut să-i felicite, atât pe Radu Mazăre, cât şi pe Nicuşor Constantinescu, care au obţinut detaşat câte un nou mandat la Primăria şi, respectiv, Consiliul Judeţean Constanţa.