Primarul şi vicele, singurii angajaţi din Primăria Târguşor

REFORMĂ ÎNTRU ANIHILAREA ADMINISTRAŢIEI. Situaţia economică şi administrativă a comunei Târguşor este extrem de complicată la ora actuală, fiind la doar un pas de a-şi închide obloanele. Primarul comunei Târguşor, Iulian Bârsan, spune că, din cauza măsurilor „strălucite” economice ale Guvernului Boc, Primăria Târguşor a rămas fără administraţie publică, deoarece conducerea administraţiei locale nu mai are posibilitatea de a plăti salariile angajaţilor. „Din opt angajaţi câţi numără Primăria, doi au preferat să plece în străinătate, iar alţi şase şi-au luat câteva zile libere. Motivul? Nu mai am cum să le plătesc salariile pe luna septembrie. Primăria are un buget lunar de doar 15.000 de lei. Din aceşti bani, 5.000 de lei reprezintă doar rata pentru un utilaj extrem de necesar comunei. Restul îi împărţim pentru facturi curente, iar de salarii nici nu se mai pune problema. Cum pot să-i chem eu la muncă pe oameni în condiţiile în care nu-şi vor primi banii? Probabil că, după câteva zile libere, oamenii vor reveni la slujbe, dar cred că vor „tăia frunze la câini”. Nu am ce să le fac. În aceste condiţii, în Primărie nu am rămas decât eu, pentru că pe viceprimar l-am trimis în teren să rezolve problemele administrative”, a spus Iulian Bârsan. El a adăugat că lipsa de bani este cauzată de faptul că Guvernul a tăiat din sumele provenite din cotele defalcate din TVA. Întrebat cine va emite acte oficiale de la Primărie, Bârsan a spus sincer: „Nimeni! Pe toţi îi trimit la Boc, pentru că el şi cu ceilalţi „competenţi” din Guvern ne-au adus în starea asta. Eu sunt la al patrulea mandat, dar printr-o astfel de situaţie nu am mai trecut. Aşa ceva nu am întâlnit. Este mai rău ca-n anii foametei de după Războiul din ’45. Halal măsuri economice”, a spus primarul, care adăugat că, dacă se continuă în acest ritm, Primăria riscă să-şi închidă uşile.

FĂRĂ SALARII, DAR PLĂTITORI DE AMENZI. Pe lângă faptul că au rămas fără salarii pe luna septembrie, trei angajaţi ai Primăriei au fost nevoiţi să plătească o amendă pentru neglijenţă în serviciu, prin neaplicarea necorespunzătoare a legii privind acordarea venitului minim garantat. „Trebuiau să facă anchete sociale din şase în şase luni, conform legii. Nu au făcut acest lucru, iar neregula a fost descoperită în urma unui control. Pentru această neglijenţă am fost forţat de împrejurări să-i sancţionez, pentru că şi noi, la rândul nostru, am fost amendaţi ca Primărie”, a spus Iulian Bârsan. În afară de lipsa de personal, primarul a mai spus că administraţia locală are şi o serie de datorii. Una dintre cele mai mari este către Electrica, căreia Primăria din Târguşor îi datorează peste 4.000 de lei pentru plata iluminatului public. De asemenea, la această sumă se adaugă alte facturi în valoare totală de 8.000 de lei, pentru plata convorbirilor telefonice şi a energiei electrice consumate de Primărie. „Chiar dacă sumele par mici pentru unii, pentru o amărâtă de administraţie locală de la ţară sumele sunt enorme în condiţiile în care ţara este în criză. Suntem atât de săraci încât nici măcar salariile nu le-am putut achita pe ultima lună”, a spus Iulian Bârsan. Primarul a adăugat că, în ciuda acestor datorii, administraţia locală a găsit înţelegere şi a putut reeşalona debitele.