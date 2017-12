Primarul Tusac cere anchete la distribuitorul de energie termică

Insistenţa cu care societatea de distribuţie a apei calde şi a agentului termic din Mangalia, Rominservices Therm SA, încearcă să-şi recupereze datoriile de la Primărie i se pare cel puţin suspectă primarului Claudiu Tusac, care spune că, de fapt, „societatea se pregăteşte pentru desfiinţare şi încearcă pe ultima sută de metri să ciupească bani de la administraţia locală”. „Am informaţii sigure că Rompetrol se va retrage din Rominservices Therm, iar atunci toate lucrurile care se petrec zilele acestea au un înţeles”, a afirmat primarul. Tusac a reiterat faptul că, într-adevăr, administraţia locală are datorii din 2007, dar acestea sunt la jumătate faţă de ce a facturat Rominservices Therm. Edilul Mangaliei face precizări cu privire la modul în care Rominservices Therm SA a reuşit să intre pe piaţa din Mangalia. „În anul 2003 s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Mangalia cu SC Rominterm SA, în prezent Rominservices Therm SA, pentru o perioadă de 25 de ani. Municipiul a predat în administrarea acestei societăţi toate centralele, punctele termice şi instalaţiile de termoficare, acceptând să primească, în schimb, suma de 8.000 de euro pe an, în condiţiile în care această societate obţine profituri uriaşe (numai în 2009 au declarat profit net de 4,2 milioane lei)”, a spus Tusac. El precizează că societatea Rominservices Therm SA are ca acţionari pe SC Rominservice SRL - Rompetrol SA, care deţin 66% din acţiuni, Consiliul Local Mangalia, cu 12% şi Inter-Therm SRL cu un procent de 21%. „Ultima societate menţionată are ca unic acţionar o persoană fizică. Aceasta, fără să investească niciun ban, obţine profituri uriaşe de pe urma administraţiei publice şi a cetăţenilor. La momentul constituirii societăţii Rominservices Therm SA, Consiliul Local a participat cu 300.000 de dolari, Rompetrol SA a adăugat suma de 600.000 de dolari, în timp ce ultimul acţionar, Inter-Therm SRL, nu a avut niciun aport. În schimb, este singura societate care încasează sume mari din dividende. Ce caută această firmă în societate şi care este aportul acesteia şi interesele cui le reprezintă?!”, se întreabă primarul Mangaliei. Faţă de această situaţie, primarul a spus că va solicita instituţiilor abilitate ale statului să se sesizeze în legătură cu modul cum s-a constituit această societate care a obţinut venituri din bani publici.