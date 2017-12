Primarul Tusac, din nou ţinta tentativelor de suspendare

ACUZE DE INCOMPATIBILITATE Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a anunţat, ieri, printr-un comunicat că primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, este incompatibil. Aceeaşi instituţie cere procurorilor să-l cerceteze pe acesta pentru fals în declaraţii, pentru că în declaraţia de interese depusă în 16.06.2009 nu a menţionat că este reprezentant al Consiliului Local la RAJA Constanţa şi SC „Administrarea Parcului Industrial Mangalia“. ANI susţine că a constatat că Tusac a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor şi că sunt indicii referitoare la posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii. Inspectorii de integritate susţin că Tusac a fost în incompatibilitate în perioada 03.11.2008 - 24.06.2009, respectiv în perioada 26.07.2008 - 24.06.2009, întrucât a deţinut simultan atât funcţia de primar al municipiului Mangalia, cât şi calitatea de reprezentant al Consiliului Local Mangalia în Adunarea Generală a Acţionarilor a celor două societăţi. Cu toate acestea, suspendarea sa din funcţie nu poate fi realizată decât după ce o instanţă de judecată decide definitiv şi irevocabil că Tusac a fost incompatibil în acea perioadă.

PREFECTUL, GRĂBIT SĂ SUSPENDE Pentru că îşi dorea foarte mult să-l suspende pe primarul Mangaliei din funcţie, într-un timp foarte scurt de la publicarea pe site-ul ANI a comunicatului, prefectul Constanţei a organizat un briefing de presă, în care a anunţat cu zâmbetul pe buze că aşteaptă comunicarea oficială a deciziei ANI pentru ca, în secunda imediat următoare, să semneze ordinul de suspendare din funcţie a primarului. Amintim că prefectul nu este la prima încercare de a-l suspenda din funcţie pe primarul Mangaliei şi că ultima tentativă a fost înăbuşită de instanţă

„ANI FACE POLIŢIE POLITICĂ“ Pe de altă parte, primarul Mangaliei spune că va contesta decizia ANI la Tribunalul Constanţa, iar dacă decizia judecătorilor va fi aceeaşi cu cea a ANI, se va îndrepta către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. „Am 15 zile la dispoziţie din momentul în care primesc decizia ANI să o contest, lucru pe care îl voi face. ANI este un instrument politic care este folosit de cei de la guvernare. ANI nu are dreptate în niciun punct. În 2009 am mai fost suspendat o dată, m-am judecat şi am câştigat definitiv şi irevocabil pe aceleaşi probleme de care mă acuză şi ANI. Ar fi culmea să mai fiu odată suspendat din acelaşi motiv. Am fost reprezentant al Consiliului Local Mangalia în cele două consilii de administraţie şi nu al unităţii administrative pe care o conduc. Numai în cazul în care eram reprezentant al unităţii administrative aş fi putut fi acuzat de incompatibilitate. Se ignoră diferenţa dintre executivul local - Primărie şi instituţia deliberativă - Consiliul Local, ca şi cum am putea confunda două instituţii la fel de radical diferite - Guvernul şi Parlamentul. Voi acţiona în instanţă ANI după ce voi primi înştiinţarea oficială“, a declarat Tusac. El a adăugat că suspectează ANI că avea raportul întocmit înainte de parcurgerea tuturor etapelor premergătoare acestuia. „Ieri am depus punctul de vedere solicitat de ANI şi după două minute a ieşit în media comunicatul lor de presă. Ei nici măcar nu au citit punctul meu de vedere, nici măcar nu au avut bunul-simţ să aştepte 24 de ore, ca să citească punctul meu de vedere. Asta este comandă politică, o să vedeţi în justiţie că am dreptate“, a mai spus Tusac. La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa Cristinel Dragomir a declarat că decizia ANI este una politică, la fel cum au fost şi multe altele luate de-a lungul timpului de inspectorii de integritate. „ANI face poliţie politică. Au văzut că Tusac stă foarte bine în sondaje şi fac orice ca să-l dea jos. Prefectul e un imbecil. L-a mai suspendat o dată abuziv pe Tusac şi nu m-ar surprinde să facă şi acum acelaşi lucru“, a declarat Dragomir.