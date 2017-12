Primarul Tusac: “Nu mă aflu în stare de incompatibilitate”

Rezultatele nevalidate ale alegerilor prezidenţiale par să fi dat apă la moară opoziţiei din Mangalia, care vrea, cu orice preţ, să-l vadă plecat pe Claudiu Tusac de la Primărie. În tot acest joc pare să fi intrat şi prefectul Claudiu Palaz, care, în baza unui raport al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), în care mai mulţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale sînt acuzaţi că au încălcat legile care reglementează activitatea unui ales local, printre care se numără şi Claudiu Tusac, anunţă că nu exclude ipoteza suspendării din funcţie a actualului primar. „Da, este posibil să-l suspend din funcţie pe primarul Tusac, pentru că raportul MAI arată că primarul este incompatibil cu funcţia de primar”, spus, ieri, prefectul. Palaz a spus că din raport reiese o stare de incompatibilitate cu funcţia publică a primarului Claudiu Tusac, ca urmare a faptului că are calitatea de asociat - administrator la diferite societăţi comerciale, una din judeţul Tulcea şi alta ca reprezentant a Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor din SC Administrarea Parcului Industrial Mangalia. Referitor la aceste acuze, primarul Mangaliei a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că eventuala sa suspendare ar fi netemeinică. Tusac a depus la Prefectură, în 9 decembrie, o serie de acte, printre care şi o declaraţie pe proprie răspundere, care atestă faptul că şi-a dat demisia din cele două societăţi încă din 24 iunie 2009, în condiţiile în care controlul MAI a fost efectuat în august. ”La societatea din Tulcea am fost doar acţionar şi nu administrator, fapt dovedit de actele de la Registrul Comerţului”, a afirmat Tusac.

În aceeaşi conferinţă, primarul Mangaliei a declarat că locuitorii oraşului au fost păcăliţi în campania electorală pentru preşedinţie. „Angajaţii de la DMHI au fost ameninţaţi că, dacă nu vor vota cu Traian Băsescu, îşi vor pierde locurile de muncă. Am să le dau o veste proastă. Acest lucru se va întâmpla. Conducerea DMHI m-a anunţat că este programat un plan de restructurări indiferent cine este preşedinte”, a subliniat Tusac. În ce priveşte confruntările politice Primărie - Consiliu Local, care au dus la blocajul administraţiei locale din ultimul an, primarul Mangaliei a anunţat că este dispus să colaboreze cu toată lumea pentru reluarea actului administrativ. „Motivul neînţelegerilor este reprezentat de neconvocarea şedinţelor de Consiliu. Pe 17 decembrie am convocat o şedinţă a Consiliului Local, ocazie cu care îi invit pe consilieri să facă orice amendamente vor şi să analizeze proiectele în ce comisii vor. Pot să facă ce vor! Gata! Nu mai vreau scandaluri. Intenţionez să îngrop securea războiului şi vreau să afle şi fostul primar Zanfir Iorguş. Fac apel la consilieri să participe la şedinţe pentru că sunt foarte multe proiecte de impact social şi, dacă nu le trecem prin Consiliu, vom pierde finanţările europene”, a adăugat Claudiu Tusac.