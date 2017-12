Primăvară francofonă la Constanţa

Spiritul francofon va fi celebrat în urbea tomitană şi în acest an, de către Alianţa Franceză Constanţa (AFC) şi partenerii tradiţionali, printr-o serie de activităţi cultural-educative menite să promoveze cultura şi civilizaţia din patria lui Voltaire. Concursurile tradiţionale tematice „La plume d’or”, „Le petit renard” şi „Les 10 mots” suscită deja interesul tinerilor vorbitori de limbă franceză din şcolile şi liceele constănţene, dar nu sunt deloc de trecut cu vederea serile de film francofon, care au în prim-plan, anul acesta, familia.

„Ziua de 20 martie este consacrată ca fiind Ziua Francofoniei, iniţiativă care aparţine Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, şi este marcată în fiecare an, în întreaga lume, prin diverse activităţi. Datorită faptului că, de la an la an, activităţile s-au diversificat, am trecut de la Ziua Francofoniei la Săptămâna Francofoniei, iar de doi ani, vorbim de Zilele Francofoniei, acţiunile organizându-se pe durata întregii luni”, a spus preşedintele AFC, Ileana Meheleanu, ieri, în cadrul conferinţei de presă organizate la sediul instituţiei.

„PLUME D’OR” şi „LE PETIT RENARD” Primul concurs internaţional, „Plume d’or”, va avea loc pe 19 martie, prilej pentru elevii înscrişi să-şi verifice cunoştinţele de gramatică şi de cultură generală, pe lângă exersarea talentului de scriitor. „În fiecare an am avut participanţi mulţi, am avut aproape anual copii calificaţi şi am obţinut inclusiv premiul al III-lea în lume”, a spus directorul de Cursuri al AFC, Marinela Mitrenga.

„Le petit renard” este concursul care a demarat deja şi se va încheia în luna aprilie, atunci când vor fi anunţaţi şi finaliştii celor două secţiuni: Bandă desenată şi Cultură şi civilizaţie franceză.

O altă acţiune tradiţională a AFC este concursul de afişe „Les 10 mots 2014”. Cele trei concursuri se bucură de un real succes în rândul elevilor pasionaţi de limba franceză, la fel ca şi celelalte cursuri dedicate celor care doresc să se perfecţioneze în limba lui Moliere, având în vedere că, anual, 300-400 de persoane urmează cursurile sau/şi dau examenele DELF.

PATRU ZILE CU FILME Punctul de atracţie al acestor zile îl constituie, fără îndoială, Zilele Filmului Francofon, care constau în proiecţii cinematografice în perioada 24-27 martie. Zilnic, de la orele 16.30 şi 18.30 vor fi proiectate filmele „Du vents dans mes mollets”, de Carine Tardieu, şi „L’histoire de Pao”, de Ngo Quang Hai, o producţie vietnameză. Pe 27 martie va fi inclus în program şi filmul „Fish n’Chips”, de Elias Demetriou, proiectat de la ora 20.15.

În premieră pentru această ediţie a Zilelor Francofoniei, la Constanţa se va organiza, pe 20 martie, o serată francofonă cu preparate gastronomice, pentru studenţii arabi francofoni din municipiu.

Concomitent cu aceste acţiuni se desfăşoară, şi în această lună, proiectul „Alliance pour un jour, alliance pour la vie”, care constă în Ziua Porţilor Deschise pentru preşcolari şi elevii din ciclurile primar şi gimnazial.