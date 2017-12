Primăvară în decembrie. Vezi când se răcește!

Nici nu ai zice că suntem în prima lună de iarnă. Săptămâna începe tot cu vreme frumoasă şi mult mai caldă decât în mod normal pentru prima decadă a lunii decembrie. De marţi, 8 decembrie, mercurul din termometre va începe însă să scadă treptat. Meteorologii spun că, în următoarele zile, un val de aer polar, care va traversa ţara noastră, va aduce frig şi precipitaţii. Luni, 7 decembrie, vom avea parte de vreme frumoasă, cu cer variabil. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 12 grade Celsius, iar cele minime între 1 și 5 grade C. Marți, 8 decembrie, cu toate că se răcește, vremea va fi plăcută. Maximele se vor situa între 7 și 9 grade C, iar minimele între -1 și 4 grade C. Miercuri, 9 decembrie, nu vor fi mai mult de 8 grade C. Cerul va fi înnnorat.