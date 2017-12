Primăvară în miezul iernii. Cât de cald va fi în aceste zile

Ne așteaptă temperaturi de primăvară cel puțin două săptămâni de acum înainte, spun meteorologii. Potrivit estimării evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în perioada 2 - 14 februarie, vremea se va încălzi accentuat în primele zile ale intervalului de prognoză, astfel încât media temperaturilor maxime va creşte spre 15 grade Celsius în Dobrogea pe 3 februarie. Abia între 4 şi 7 februarie se va înregistra o scădere a valorilor termice. Vor fi aproximativ 8 grade C în timpul zilei și 6 grade noaptea C, dar apoi regimul termic va marca o nouă creştere. După 8 februarie, temperatura aerului nu va mai avea variaţii importante, urmând a se menţine în jurul unei medii regionale de 10 grade C ziua şi 4 grade C noaptea, până la finalul celor două săptămâni de prognoză. Marți, 2 februarie, vremea va deveni deosebit de caldă pentru această dată, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 14 grade C, iar cele minime între 4 şi 8 grade C. Și miercuri, 3 februarie, vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil și este posibil să plouă slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 şi 17 grade C, iar cele minime între 3 şi 7 grade C. Joi, 4 februarie, deşi temperaturile vor marca o scădere, vremea rămâne caldă pentru această dată. Cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ extinse vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 8 grade C, iar cele minime între 0 şi 2 grade C.