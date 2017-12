Primele ambarcaţiuni de Class One au sosit la Mamaia

Vineri a fost zi plină pentru organizatorii Class One Romanian Grand Prix, cel mai important eveniment sportiv din România, programat în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din Mamaia. Prima ambarcaţiune care a sosit la Mamaia a fost Welmax 90, fosta Jotun 90, învingătoarea în cursa de anul trecut, rebotezată după ce norvegienii de la Ugland Offshore Racing au schimbat principalul sponsor. “Sperăm să repetăm performanţa de anul trecut, cînd am cîştigat cursa, dar şi titlul european. Piloţii vor sosi la Mamaia abia miercuri, dar pînă atunci vom face unele reglaje la motor”, a spus Kjell Forsetlund, unul dintre membrii echipei tehnice a norvegienilor. Campionii de anul trecut au fost urmaţi de campioana mondială en titre şi liderul din acest sezon, Victory Team, care ar putea să participe în cursă cu trei ambarcaţiuni. Tot vineri au sosit şi cele două ambarcaţiuni oficiale ale competiţiei, Nor-tech, care vor da startul la Class One Romanian Grand Prix.

Caravana celui mai important eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix, programat în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din Mamaia, a pornit la drum. Vineri au sosit la Constanţa primele ambarcaţiuni care vor participa la cea de-a treia ediţie a competiţiei de la Mamaia, a treia etapă din actualul sezon al Class One World Powerboat Championship, echivalentul Formulei 1, dar pe apă. Primii care au sosit la Mamaia, în cursul dimineţii, au fost campionii de anul trecut, norvegienii de la Ugland Offshore Racing, cu ambarcaţiunea Welmax 90, fosta Jotun 90, rebotezată după ce scandinavii au schimbat principalul sponsor. “Am plecat din Norvegia duminică şi am făcut peste 3.500 de kilometri. Cel mai greu ne-a fost pe drumurile din România, chiar dacă, faţă de anul trecut, şosele din partea de nord a ţării sînt ceva mai bune. Am avut însă probleme în apropiere de Bucureşti, unde se simţea de parcă mergeam cu trenul. Am ajuns însă cu bine şi sperăm să repetăm performanţa de anul trecut, cînd am cîştigat cursa, dar şi titlul european. Piloţii vor sosi la Mamaia abia miercuri, dar pînă atunci vom face unele reglaje la motor”, a spus Kjell Forsetlund, unul dintre membrii echipei tehnice a norvegienilor.

Campionii de anul trecut au fost urmaţi de campioana mondială en titre şi liderul din acest sezon, Victory Team. Echipa din Dubai a sosit cu o zi întîrziere, fiind forţată să oprească în apropierea capitalei Ungariei, Budapesta, din cauza unor probleme tehnice la camioane. Pentru prima oară în istorie, Victory ar putea să participe într-o cursă cu trei ambarcaţiuni. Astfel, alături de Victory 1 şi Fazza 3, campioană mondială ia în calcul varianta înscrierii în competiţie şi a ambarcaţiunii de rezervă. “Nu am avut mari probleme pe drum. Faţă de primul an cînd am venit în România, drumurile mi s-au părut mult mai bune. Am adus şi a treia ambarcaţiune, dar nu s-a decis încă dacă va concura. Noi am venit direct din Italia, însă piloţii, care vor sosi abia miercuri, vor veni direct de la Dubai”, a explicat Gabriele Zubin, membru al echipei tehnice a Victory Team. Tot ieri au sosit şi cele două ambarcaţiuni oficiale ale competiţiei, Nor-tech, care vor da startul la Class One Romanian Grand Prix.

“Campioana de anul trecut a fost prima şi în acest an, dar, deocamdată, doar la sosirea la Mamaia. Tot vineri au venit şi campionii mondiali, cei de la Victory Team, iar sîmbătă va intra în România echipa Maritimo Australia. Pînă miercuri, cel tîrziu, vor sosi la Constanţa toate ambarcaţiunile participante”, a spus Alin Vintilă, project manager Power Marine.