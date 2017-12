Primele ambulanţe pe banii MS

Primele 203 ambulanţe dintre cele peste 1.250 pe care Ministerul Sănătăţii (MS) intenţionează să le achiziţioneze prin acord-cadru, în următorii patru ani, pentru reînnoirea parcului auto, vor fi livrate până la sfârşitul acestui an, potrivit reprezentanţilor ministerului. Dintre cele 203 maşini, 70 sunt ambulanţe de tip B 4x2, 110, ambulanţe de tip B 4x4, iar 23, ambulanţe de tip C. Investiţia MS este de 69.799. 000 lei. Potrivit reprezentanţilor MS, 55 de ambulanţe tip B 4x4 vor fi repartizate serviciilor de ambulanţă, restul de 55 fiind destinate unităţilor SMURD pentru dotarea serviciilor care urmează să fie înfiinţate în cele şase judeţe unde nu există astfel de servicii, respectiv Gorj, Covasna, Sălaj, Tulcea, Teleorman, Caraş Severin. Toate cele 70 de ambulanţe tip B 4x2 sunt destinate serviciilor de ambulanţă, iar cele 23 de autovehicule de tip C vor fi repartizate către unităţile SMURD. Ambulanţele de tip B şi C sunt autospeciale utilizate pentru intervenţiile de urgenţă, echipate corespunzător pentru aceste intervenţii şi sunt utilizate de echipaje instruite în medicina de urgenţă şi prim ajutor. În vederea asigurării unui parc de ambulanţe performant, Ministerul Sănătăţii intenţionează să încheie, în cursul anului viitor, al doilea contract subsecvent din cadrul acordului cadru de patru ani, pentru achiziţionarea unui număr de ambulanţe şi autospeciale de intervenţie care să înlocuiască în mod treptat ambulanţele învechite.