Primele amenzi la Săgeata Năvodari

După înfrângerea categorică suferită duminică, pe teren propriu, în faţa celor de la Pandurii Tg. Jiu, scor 0-4, jucătorii de la Săgeata Năvodari au fost băgaţi în şedinţă de conducerea clubului. După o analiză care a avut loc chiar în vestiar, în prezenţa staff-ului tehnic şi administrativ, s-a luat decizia ca unii jucători să fie amendaţi.

„Am avut o şedinţă în vestiar, o discuţie bărbătească, pentru că toţi suntem vinovaţi de cele întâmplate. Unii dintre jucători au fost amendaţi, dar nu am luat decizia de a exclude vreunul din lot. Până la urmă, am pierdut în faţa celor de la Pandurii Tg. Jiu, o echipă cu jucători valoroşi, care evoluează în grupele UEFA Europa League. Nu eşecul a deranjat atât de mult, ci felul în care am pierdut. Trebuie să ne adunăm rapid şi să fim mai responsabili. Lupta noastră este cu echipele din partea a doua a clasamentului. Obiectivul este menţinerea în prima ligă şi putem spune că suntem în grafic în acest moment”, a spus managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuţan.

Jucătorii au revenit la antrenamente, după ce au beneficiat de o singură zi liberă. Întrucât campionatul este întrerupt datorită meciurilor echipei naţionale ale României, năvodărenii vor susţine un meci amical sâmbătă, la Bucureşti, în compania formaţiei FC Clinceni, din Liga a II-a, pregătind astfel întâlnirea cu Petrolul Ploieşti, programată săptămâna viitoare, în etapa a 11-a a Ligii 1. Antrenorul Tibor Selymes se confruntă însă cu probleme de efectiv în perspectiva partidei de la Ploieşti, Ioan Mera şi Ovidiu Vezan fiind suspendaţi, în timp ce Florin Popa şi Andrei Peteleu sunt accidentaţi.