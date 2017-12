Primele antrenamente în Sala Sporturilor pentru CSV 2004 Tomis

După aproape două luni de la reluarea pregătirilor, formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa s-a antrenat, aseară, pentru prima oară în Sala Sporturilor din Constanţa. Cu spaţiul de joc mărit şi cu suprafaţa refăcută, Sala Sporturilor şi-a deschis porţile pentru noul sezon competiţional. Conform programării stabilite luni, în cadrul şedinţei de la Restaurantul Sport, voleibalistele pregătite de Darko Zakoc şi Constantin Alexe au câte un antrenament zilnic, în sală, în intervalul 20.00-22.00, celelalte şedinţe de pregătire urmând să se desfăşoare la Sala Tomis. „Ne bucurăm de faptul că am revenit în Sala Sporturilor. Arată cu totul altfel şi sperăm să ne simţim la fel de bine aici, aşa cum s-a întâmplat şi până acum”, a declarat căpitanul formaţiei constănţene, Claudia Gavrilescu. CSV 2004 Tomis se pregăteşte în această săptămână pentru a doua partidă din cadrul actualului sezon al Diviziei A1 la volei feminin, din deplasare, cu Universitatea Cluj. Programată iniţial sâmbătă, partida se va disputa luni, la cererea clubului constănţean. „Am solicitat să jucăm luni pentru a evita o nouă deplasare lungă. Dacă am fi jucat sâmbătă, am fi ajuns luni la Constanţa, pentru ca marţi să plecăm spre Baia Mare, unde va avea loc Cupa României. S-ar fi acumulat o oboseală nejustificată, mai ales că fetele au avut o deplasare dificilă şi la Botoşani”, a declarat antrenorul secund Constantin Alexe. După disputarea etapei a 2-a, campionatul se va întrerupe pentru a lăsa loc desfăşurării Cupei României, întrecere programată pe 13 şi 14 octombrie, la Baia Mare. Formaţia constănţeană va evolua în a doua fază a competiţiei, când va întâlni câştigătoarea din prima zi, dintre U. Cluj şi CSM Bucureşti. Turneul final se va disputa în luna mai, gazda urmând să fie stabilită ulterior, în funcţie de ofertele de organizare. Altfel, echipa de junioare a CSV 2004 Tomis, care evoluează în Divizia A2 Sud-Est, a debutat cu victorie în noul sezon, constănţencele învingând în prima etapă pe IOR Bucureşti, scor 3:1 (19:25, 25:21,25:19, 26:24). În etapa a 2-a, programată sâmbătă, formaţia constănţeană va primi vizita echipei Constructorul Bucureşti.