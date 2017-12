Primele antrenamente la Class One Romanian Grand Prix

Cea mai importantă competiţie sportivă organizată în România, Class One Romanian Grand Prix, debutează, astăzi, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia. A doua ediţie a etapei româneşti din Class One World Powerboat Championship, programată în perioada 29-31 august, va decide, ca şi anul trecut, soarta titlului european. Sosite în urmă cu două zile la Mamaia, echipele participante au făcut deja primele reglaje la motoare. Mai mult, Qatar 95 a fost mai grăbită, făcînd încă de ieri primul tur de circuit. Tot ieri, organizatorii, împreună cu primarul Radu Mazăre, au inspectat traseul la bordul ambarcaţiunilor de start. După cîteva ture de circuit cu directorul de organizare al Class One World Powerboat Championship, italianul Pasquale Sesana, la volan, conducerea ambarcaţiunii i-a fost încredinţată primarului Constanţei, un pasionat al sporturilor nautice. “Primul tur a fost mai încet pentru că am vrut să văd cum virează, apoi am ajuns la 100 de mile pe oră, ceea ce înseamnă cam 160 de kilometri pe oră, pentru că este vorba de mile terestre, ambarcaţiunile fiind construite în America. Oricum, este o senzaţie destul de dură şi dacă scoţi capul prea mult din barcă rişti să ţi se rupă părul din cap. Nu mi-aş dori neapărat să deţin personal o asemenea ambarcaţiune, întrucît nu cred că rentează să plăteşti o jumătate de milion de dolari”, a declarat Mazăre. Organizatorii au oferit şi jurnaliştilor şansa de a testa circuitul cu ambarcaţiunile de start, senzaţiile fiind unice. “Este un sentiment incredibil. Trebuie să fii atent pentru că este vorba de aproape 200 de kilometri pe oră. Trebuie să ţii cont de valuri şi de vînt dar, după ce te obişnuieşti cu ambarcaţiunea, este ca şi cum ai conduce o maşină de curse foarte rapidă”, a declarat unul dintre piloţii ambarcaţiunii de start.

Celelalte nouă ambarcaţiuni participante la cursă vor urma astăzi exemplul celor de la Qatar 95 şi vor fi lansate la apă, cu ajutorul celor două macarale de 90, respectiv 70 de tone, pentru primele antrenamente. După ce vor testa, în premieră, noul circuit, adus de organizatori mult mai aproape de mal, cele zece ambarcaţiuni vor participa, începînd cu ora 17.30, la o spectaculoasă paradă prin Constanţa şi staţiunea Mamaia, urmată de prezentarea echipelor pe scena din piaţeta Cazino din staţiunea Mamaia.

Programul Class One Romanian Grand Prix 2008

Vineri - 29 august

13.30 - 14.30 - 100 Mph Club

14.30 - Antrenamentul oficial de două ore

17.30 - Parada ambarcaţiunilor pe străzile Constanţei: ambarcaţiunile vor fi prezentate constănţenilor şi turiştilor din Mamaia, pe traseul: Hotel “Rex” - Bd-ul Mamaia - Bd-ul Alex. Lăpuşneanu - Bd-ul Ferdinand - Bd-ul Tomis - Bd-ul Alex. Lăpuşneanu - Mamaia, după care va urma prezentarea echipelor pe scena din piaţeta Cazino din Mamaia

Sîmbătă - 30 august

11.00 - 12.30 - Antrenament oficial

14.15 - 15.15 - Nor-Tech Match Race

15.30 - Edox Pole Position

17.00 - 18.00 - 100 Mph Club

Duminică - 31 august

11.00 - 12.00 - Antrenament oficial

13.00 - 14.00 - Nor-Tech Match Race

15.30 - CLASS 1 ROMANIAN GRAND PRIX 2008

Festivitatea de premiere pe scena din piaţeta Cazino din Mamaia